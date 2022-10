Tyler Herro, el mejor sexto hombre de la NBA, renueva con los Miami Heat

Tyler Herro extiende 4 años su contrato con el equipo estadounidense y recibirá un salario de 130 millones El estadounidense fue el sexto mejor jugador de la NBA la pasada temporada

Tyler Herro fue el sexto mejor jugador de la NBA la pasada temporada. El joven estadounidense de 22 años renueva con los Miami Heat, el club que le seleccionó en el draft en 2020. El escolta ha firmado hasta el año 2027 y recibirá un total de 130 millones de dólares; 30 millones por cada temporada, más 10 millones que el jugador obtendrá si cumple unos requisitos aún no especificados.

En los 66 partidos disputados, anotó una media de 20.7 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 32 minutos en pista. Fue titular en tan solo 10 partidos, pero su rol en el equipo fue importante gracias a su capacidad anotadora. Las cifras lo demuestran, y es que Herro tuvo un acierto del 39% en triples.

Pat Riley, el presidente de los Miami Heat, asegura que están felices del acuerdo llegado con el jugador:

"Tyler es un jugador de impacto, polivalente, y estamos muy orgullosos de tenerle durante 5 temporadas más. Progresa cada año desde que lo seleccionamos en el draft y esto nos empujó a renovarlo. Estamos convencidos de que continuará mejorando."

