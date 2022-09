Preocupación por una estrella de la NBA: "Hasta subir las escaleras es doloroso"

Lonzo Ball atendió a la prensa en el Media Day, donde desveló que tendrá que pasar por quirófano para tratar su rodilla El jugador de los Chicago Bulls podría perderse la mayor parte de la temporada que todavía no ha comenzado

A poco más de dos semanas para el inicio de temporada regular en la NBA (18 de octubre), parece que los Chicago Bulls pierden a una de sus estrellas para un largo período de la competición.

Lonzo Ball atendió a la prensa en el media day a través de la plataforma 'Zoom' e hizo saltar todas las alarmas. Su lesión en la rodilla izquierda de la temporada pasada debía hacerle perderse entre 4 y 6 semanas, pero sus recientes declaraciones hacen presagiar lo peor.

“Hay un rango, entre los treinta y sesenta grados, con la rodilla doblada, en el que no tengo nada de fuerza y no me tengo en pie. Hasta que no pueda hacer eso no podré jugar. Hice rehabilitación y fue bien, pero no hasta el punto de salir ahí y poder correr a toda velocidad. Así que la cirugía es el siguiente paso. Ni siquiera puedo correr, ni eso ni saltar", aseguró.

Siente un dolor incesante. “Es todos los días, hasta subir unas escaleras es doloroso”

Finalmente, reconfirmó que la operación es el camino más lógico. “Tengo entendido que van a mirar lo que tengo para comprobar si es algo que no sale en el examen médico. Porque está claro que algo no está bien ahí dentro. Van a verlo bien y se hará lo que se tenga que hacer. Para mí será la tercera operación. Creo que la vez anterior creía que iba a poder llegar a los ‘playoffs’, yo creía y todos creíamos que sería el caso, pero no fue así. Esta vez tenemos que hacerlo todo lo despacio que necesitemos para que regrese al 100%”, concluyó.

El técnico del equipo, Billy Donovan, fue preguntado por si la intención es la de buscar un plan alternativo para cubrir la baja de larga duración de su base, a lo que respondió con un raso: "Creo que lo haremos".