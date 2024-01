Las tres opciones de futuro de Ricky Rubio tras su retirada de la NBA

La carrera NBA de Ricky Rubio ha llegado a su fin. Tras 12 años jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, el base catalán anunció en las últimas horas que había llegado el momento de dar por cerrada una gran trayectoria en la que ha vestido las camisetas de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers.

Rubio lo confirmó en un comunicado en el que rompió un silencio que se alargaba desde el pasado 5 de agosto, momento en el que se anunció que el jugador detenía su carrera profesional para centrarse en cuidar su salud mental. Aquel anunció llegó días más tarde del episodio que ha marcado esta pausa de Ricky. "La noche del 30 de julio fue una de las más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. Sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no podía controlar la situación", explicó el jugador.

Las palabras de Ricky Rubio

"Algún día, cuando llegue la ocasión, me gustaría compartir con vosotros toda mi experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones parecidas. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que todavía estoy trabajando en mi salud mental, pero me enorgullece decir que estoy mucho mejor y que me encuentro mejor cada día". Estas fueron las palabras de Ricky Rubio antes de confirmar su adiós de la NBA, y agradecer, de manera especial, el trato que han tenido con él los 'Cavs', destacando que son una gran organización y agradecido por todo el respeto y comprensión que han tenido tras la situación que vive el jugador.

Con todavía 33 años, Ricky Rubio pone punto final a su trayectoria en la liga americana, y se abre un abanico de escenarios a contemplar a medio plazo, ya que el jugador es claro en su comunicado y confirma que todavía se encuentra en proceso de dejar atrás los problemas que le han marcado en los últimos meses.

¿Adiós a la NBA y adiós definitivo al baloncesto?

El adiós a la NBA se podría trasladar a un adiós definitivo al baloncesto profesional. "No descarto no volver a jugar más a baloncesto", confesó el jugador a SPORT en una entrevista el pasado mes de junio. Ricky cerraría una trayectoria victoriosa en la que destacan todos los éxitos logrados con la selección, como los Eurobasket de 2009 y 2011, el Mundial de 2019, o la plata olímpica de Pekín 2008 y bronce de Río 2016. Tampoco se quedan atrás sus logros con el Barça, campeón de la Euroliga en 2010, de la ACB en 2011 y doble campeón de Copa en 2010, o los conseguidos con el Joventut: EuroChallenge en 2006, Eurocup en 2008 y la Copa de 2008. En cuanto a los 12 años en los que Ricky ha desarrollado su carrera en la NBA, al jugador le ha faltado luchar por el anillo en un equipo candidato, pero su etapa en la liga cuenta con más de 700 partidos entre fase regular y playoffs. La última lesión grave de Ricky, en diciembre de 2021, cuando se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, frenó seguramente la mejor versión del jugador, que estaba promediando 13,1 puntos y 6,6 asistencias por encuentro. Por aquel entonces, Rubio ya hacía más de dos años que se había proclamado campeón del mundo y había sido designado 'MVP' del torneo.

Ricky agradeció a los Cavaliers su apoyo en estos últimos meses como jugador de la NBA / EFE

La posibilidad de seguir jugando en España

Adrian Wojnarowski, periodista de la ESPN, adelantó el acuerdo entre Rubio y los Cavaliers para dar por finalizado el contrato, y dio una pista sobre el futuro del jugador: en caso de seguir jugando a baloncesto, sería en España. Afincado en El Masnou, las opciones más factibles pasarían por un regreso a alguno de sus antiguos equipos, al Joventut o al Barça.

La puerta del Barça, abierta

Todo el mundo daba por hecho que, en cuanto Ricky estuviese al 100% recuperado, reforzaría al conjunto azulgrana, incluso para esta misma temporada. El jugador ya desmintió a través de sus redes sociales a algún medio que afirmaba dicha situación, algo que no ha ocurrido. En el Barça están atentos a la situación de Rubio, con Juan Carlos Navarro como contacto directo. Ya coincidieron en la plantilla que levantó la Euroliga en París hace más de 13 años, y desde el club se esperaría a la petición del jugador para fichar para valorar la operación.

Ricky Rubio vivió una exitosa etapa de blaugrana antes de dar el salto a la NBA / EFE

El Joventut, vuelta a los orígenes

El calendario del Barça es realmente exigente, con un número muy elevado de partidos. Sin ir más lejos, el año pasado, los azulgranas jugaron 87. También los objetivos del conjunto azulgrana son ambiciosos temporada tras temporada, prácticamente con la obligación de conseguir algún título. En definitiva, unas exigencias y un día a día mucho más acelerado del que le podría ofrecer la Penya, que también disputa competición europea, pero una Eurocup con un único partido semanal, con un número de enfrentamientos más reducido, y sin ese deber de tener que luchar por los títulos, si bien es cierto que la realidad deportiva de los verdinegros ha cambiado en las últimas temporadas, discutiendo el status a equipos Euroliga como Baskonia o Valencia Basket.

Scariolo le espera

En clave selección, el seleccionador, Sergio Scariolo, dejó las puertas abiertas a que Ricky pueda volver unirse a 'La Familia'. "Llegará el momento en el que Ricky Rubio va a querer jugar. Nuestra lista es muy larga y él siempre va a estar en ella. Tiene edad para tener todavía recorrido en la Selección". Valencia acogerá a inicios de julio uno de los preolímpicos que dan plaza para los Juegos de París del próximo verano.

En cuanto la salud mental se encuentre en el punto que Ricky Rubio desee, tocará tomar una decisión. Toda la familia del baloncesto está a su lado, y sea cual sea la decisión, Rubio contará con todo el cariño de tantas y tantas personas a las que ha hecho disfrutar con su baloncesto, y a las que también ha conseguido ayudar con su fundación.