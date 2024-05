Ja tenim campions i campiones de Catalunya

Celebrada la jornada final dels Campionats Nacionals de Catalunya, que va determinar als campions i campiones en les diferents proves, i va coronar Axel Guimó del BC Diagonal de Barcelona i Íngrid Julià del Sweetrade BC de les Franqueses com a campions individual absoluts.

Lluis Montfort del Sweetrade BC i Joan Vall del Diagonal completen el podi de 1a categoria masculina, mentre que Cristina Sanz del Sweetrade i Lia Mojarro del Diagonal són les medallistes de 1a categoria femenina. En la segona categoria masculina, Pere Sadurní del Penedès BC de El Vendrell, Pedro Jiménez del Mediterrània BC de Barcelona i Pere Tusquellas del CB Comarcal de Terrassa són els medallistes.

En la prova de parelles, sorpresa de darrera hora, Joan Vall i Sergi Montaña es van erigir campions de 1a categoria masculina, en superar per 51 pals a la parella líder, formada per Lluis Montfort i Artur Colomer. La medalla de bronze se la van penjar Matias Lamana i Pere Sadurní del Penedès BC.

Pere Tusquellas i Eduard Albert del CB Comarcal, Vicens Ventura i Manuel Gil, del Penedès juntament amb Benito Boira i Antonio Ruiz del Comarcal formen el podi de 2a categoria. En categoria femenina, medalla d’or per la parella formada per Íngrid Julià i Cristina Sanz seguides de Keyla Vásquez i Lia Mojarro i Montserrat Sánchez i Anna Fraile del Nou BC.

Triomf per segon any consecutiu a la categoria mixta

En categoria mixta i per segon any consecutiu, triomf per a Silvia Hidalgo i Carlos García del Mediterrània BC. En la prova d’equips es repeteix la classificació de la temporada passada: medalla d’or per l’equip del Sweetrade format per, Artur Colomer, Lluis Montfort, Carlos Domínguez i Manel Gimeno.

La competició dona pas a la classificació per participar al màster que se celebrarà el 9 de juny a les pistes de New Park Vallès de Terrassa, amb la participació dels 26 millors jugadors masculins i les 6 millors classificades femenines a la suma de totes les proves.