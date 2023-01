El mate de Ja Morant que está dando la vuelta al mundo

El base de los Memphis Grizzlies, joven y atlético, está a un nivel superlativo, tal y cómo logró materializar en la pasada campaña Un mate explosivo, que fácilmente podría ser el mate del año, en la victoria de los Memphis Grizzlies ante los Indiana Pacers (112-130)

Ja Morant se ha ganado el respeto de toda la liga con actuaciones al nivel de pocos por méritos propios. El base de los Memphis Grizzlies, joven y atlético, está a un nivel superlativo, tal y cómo logró materializar en la pasada campaña, en la que se convirtió en una de las revelaciones de la NBA.

Si algo tiene Ja Morant es también el apoyo del público, un jugador carismático, atractivo por su forma de jugar para las cámaras y siempre presente en los mejores 'highlights' de la mejor liga de baloncesto del mundo. El último destello de la calidad de Morant, un mate explosivo, que fácilmente podría ser el mate del año, en la victoria de los Memphis Grizzlies ante los Indiana Pacers (112-130).

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F