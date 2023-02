¿Por qué Los Angeles Lakers le retiran la camiseta a Pau Gasol?

El día 7 de marzo tendrá lugar la ceremonia donde se colocará la camiseta del jugador catalán con el dorsal 16 en lo más alto del pabellón El jugador catalán defendió los colores de los 'Lakers' durante siete temporadas en los que consiguió dos anillos de campeón de la NBA en dos años consecutivos

Los Angeles Lakers retirará la camiseta con el número 16 de Pau Gasol en homenaje al jugador español. El día 7 de marzo tendrá lugar la ceremonia donde se colocará la camiseta del jugador catalán con el dorsal 16, que vistió durante su etapa en el equipo angelino, en lo más alto del pabellón.

El mayor de los Gasol defendió los colores de los 'Lakers' durante siete temporadas en los que consiguió dos anillos de campeón de la NBA en dos años consecutivos, 2009 y 2010. Su gran contribución al equipo y el tándem tan espectacular que hizo con su fiel compañero Kobe Bryant lo han convertido en una leyenda del conjunto de California.

Así lo ha querido demostrar el equipo retirando su camiseta, "Un campeón, una leyenda, y para siempre parte de la familia de los Lakers. El 7 de marzo de 2023 subiremos la camiseta de Pau Gasol a las vigas", declaró el club en sus redes sociales.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o