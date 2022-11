Luis Enrique: "Ansu Fati mañana jugará de titular"

El seleccionador español confirma la titularidad del delantero azulgrana en el amistoso contra Jordania Se muestra ambicioso antes de jugar el último amistoso previo al inicio del Mundial

Luis Enrique ha sido muy claro en la rueda de prensa previa al partido amistoso contra Jordania. Jugarán Ansu Fati y diez más. Y además pidió que se deje de hablar de él como un futbolista que está recuperándose de una lesión. "Os agradecería, es una petición que hago, que nos dejemos a referir a Ansu como un jugador que ha superado una lesión. Le he visto mejor, bastante mejor que la última vez que vino. Mañana será titular y espero que juegue los 90 minutos. Ya se lo he dicho. Un jugador profesional se lesiona y se recupera. Lo que hay que recuperar es su nivel. Viendo los entrenamientos lo tiene", ha asegurado.

El duelo ante Jordania es el último partido antes de viajar hacia Qatar. España debuta el día 23 contra Costa Rica y espera conseguir su primera victoria para no dejar de ganar durante toda la Copa del Mundo. Porque el técnico asturiano se ha mostrado muy ambicioso con las opciones de su equipo en la cita mundialista. "Los objetivos de España en el Mundial son los mismos que los de las selecciones que están en el TOP de la lista FIFA. Llegamos en nuestro mejor momento. Estamos dentro de las selecciones que pueden acceder a jugar los siete partidos. Ese es el objetivo", ha dicho, convencido.

Eso sí, Luis Enrique ha reconocido que todos los rivales serán complicados y que no habrán partidos fáciles. Es plenamente consciente de ello. "Cuando empieza el Mundial nadie se atreve a descartar una selección. Siempre es bonito ver en qué nivel estamos. En el fútbol actual, en Europa al menos, está todo mucho más igualado. No habrá partido fácil para ninguna selección y seguramente las árabes tendrán opciones de hacer grandes cosas".

Sobre el amistoso, Luis Enrique ha asegurado que Jordania es un equipo que le ha "sorprendido" y que sus jugadores saben que mañana no se pueden relajar. "Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. Me gusta centrarme en los entrenamientos, imagínate en los partidos. No va a ser fácil para nada, el fútbol se está igualando. Nos vamos a tomar el partido muy en serio".

No cambiará el estilo de juego

El entrenador asturiano no quiere debates ni polemizar con nadie y hoy ya ha dejado muy claro que la selección española no cambiará su manera de jugar ni su estilo juegue Morata u otro delantero por el centro. "La selección no cambiará la manera que tiene que jugar porque juegue uno u otro. Pensáis que Álvaro es el único '9' y lo es, pero hay otros que pueden jugar arriba. De ninguna de las maneras habrá cambio de sistema", ha lanzado.

Mañana contra Jordania, el delantero del Atlético de Madrid no jugará, como tampoco lo harán Llorente y Guillamón. "Si mañana tuviera que jugar el primer partido del Mundial, estarían para jugar. En los entrenamientos, les veo en un nivel notable-alto, casi sobresaliente. Podrían estar si empezara el Mundial mañana, pero no tiene sentido correr riesgos", ha finalizado.