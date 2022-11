Ibai Llanos aclara si estaría dispuesto ir al Mundial de Qatar 2022 con la selección

El streamer es muy claro: "no me sale de los cojones" Cree que existe un enorme blanqueamiento hacia Qatar solo por ser sede del Mundial

Ibai Llanos ha rechazado ir al Mundial de Qatar 2022 si se le presenta la oportunidad de acompañar a la selección española para grabar contenidos desde Doha. ¿Por qué el streamer vasco ha decidido adoptar esta postura tan tajante respecto al evento más deportivo del año? ¿Qué le ha llevado a perder la posibilidad de ser una de las voces más importantes del Mundial?

"Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española, no a hacer directo sino a grabar contenido. Pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer", comentó con cierta dureza Ibai Llanos.

Ahora bien, es consciente de que es muy difícil de que un futbolista se niegue a formar parte del Mundial de Qatar 2022 por mucho que estén en contra del régimen que controla este país árabe: "se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás".

Doha como sede del Mundial de Qatar 2022 ha generado mucha polémica por el nulo respecto hacia los derechos humanos, y por esta razón Ibai Llanos no quiere acudir junto a la selección: sería muy mala imagen para él y su canal. También recordó que Dinamarca había solicitado no ir al Mundial en un primer momento, y finalmente la selección sí que asistirá: "es un gesto que, por lo menos, deja claro al mundo lo que piensa, pero lo van a jugar, al fin y al cabo".