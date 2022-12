Frappart dona al Museo FIFA la camiseta con la que hizo historia

La colegiada se convirtió en la primera mujer en arbitrar una Copa del Mundo masculina con el Costa Rica-Alemania Además de ella, hay también cinco colegiadas más que participan en Qatar

La francesa Stéphanie Frappart ha donado al Museo de la FIFA la camiseta que usó en el partido Costa Rica-Alemania, en el que se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina. La colegiada gala hizo entrega de la prenda al director del Museo en Doha, Marco Fazzone y próximamente se exhibirá en la exposición permanente del Museo en Zúrich (Suiza).

Hizo historia. Y se dice pronto. Se ha convertido en ni más ni menos que en la primera mujer árbitro principal en un partido del torneo universal masculino. El pasado día 1 de diciembre tuvo la oportunidad de estrenarse en una Copa del Mundo, aunque la colegiada goza de cierta experiencia.

History in the making!



Stéphanie Frappart became the first woman to referee a match at a @FIFAWorldCup in #Qatar2022



Now, she met with our Museum Director Marco Fazzone in Doha and handed over her match-worn shirt from the game Costa Rica - Germany that she officiated 🇨🇷🇩🇪 pic.twitter.com/LM66M25LLQ