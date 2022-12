La foto del 'origen' de la selección francesa

Los jugadores de Francia se han hecho una fotografía conjunta con la camiseta del club que les formó Francia ya se ha clasificado para los octavos de final y se enfrentará a la Polonia de Lewandowski

Francia, pese a la intrascendente derrota contra Túnez, sigue sonriendo. El conjunto de Deschamps se ha clasificado como primera de grupo y jugará los octavos contra Polonia. Con el partido ya en mente, los jugadores franceses han querido homenajear a sus clubes de formación a través de una fotografía donde posan con cada una de las camisetas.

La imagen muestra a toda la plantilla con una gran sonrisa. Buena noticia para Deschamps la de mantener al grupo unido de cara a la fase eliminatoria, donde un mal día te deja fuera. Sorprende la ausencia de Guendouzi.

The French squad pay homage to each amateur/semi-professional club or youth academy that first formed them. pic.twitter.com/CeuRrYjN6e