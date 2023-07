¡Nikola Jokic se pierde el Mundial!

La estrella serbia ha decidido no ir con la selección al campeonato Después de ganar el anillo de la NBA, prefiere tomarse un descanso

Duro golpe para la selección serbia de cara a la Copa del Mundo de Baloncesto, así como para todos los aficionados a este deporte. La estrella Nikola Jokic, según apuntan desde el medio local Mozzart Sport, decidirá no disputar el campeonato después de una temporada muy intensa.

La confirmación llegará mañana, cuando se publique oficalmente la lista de convocados. El seleccionador, el ex azulgrana Svestislav Pesic, se reunió con el jugador para intentar convencerlo, pero no lo logró. También estuvo presente su compatriota Bogdan Bogdanovic, pero no pudieron hacerle cambiar de opinión.

La falta de Jokic mermará mucho a una de las candidatas a las medallas. En todas las quinielas, Serbia aparecía como una de las favoritas para tocar metal, pero la baja de su mejor jugador le hará bajar enteros.

Al margen de Jokic, también podría haber otras bajas de peso por diferentes motivos. El azulgrana Nikola Kalinic podría decidir no disputar el campeonato, mientras que Vasilje Micic se encuentra en la misma tesitura. El dos veces campeón de la Euroliga y MVP de la Final Four ha firmado por los Thunder y podría quedarse fuera de la convocatoria final.