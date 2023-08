Jordania 'revive' a Kobe Bryant

Rondae Hollis-Jefferson ha firmado una gran actuación ante Grecia El exterior americano ha recordado con sus movimientos a Bryant, y además ha acabado con 24 puntos

El Mundial de baloncesto ya se encuentra a pleno rendimiento tras la disputa de la primera jornada. Los primeros duelos de la competición no han dejado excesivas sorpresas, pero sí alguna diferencia destacada en el marcador, como la 'paliza' que le infligió Canadá a Francia, a la que superó por 30 puntos de diferencia (95-65). Los de Vincent Collet no pueden fallar en el próximo partido ante Letonia si no quieren despedirse del campeonato a las primeras de cambios.

Luka Doncic, Willy Hernangómez o Carlik Jones han sido alguno de los nombres más destacados tras los primeros duelos, pero tampoco puede pasar desapercibido el de Rondae Hollis- Jefferson. El exterior estadounidense nacido en Chester, Pennsylvania, hace 28 años, no defiende la camiseta del Team USA en este campeonato, sino que juega con Jordania, una situación bastante habitual, la de reforzar el equipo nacional con algún jugador extranjero tal y como pasó en el último Eurobasket con España y Lorenzo Brown. Hollis-Jefferson obtuvo hace poco más de un mes el pasaporte jordano, y Wesam Al-Sous le llamó para reforzar al conjunto asiático.

El 'Kobe Bryant' jordano: Un número 23 del draft olvidado

Lo cierto es que a Hollis-Jefferson se le tenía perdida la pista desde hace algunos años. Seleccionado en la 23ª posición del draft de la NBA en 2015 por los Portland Trail Blazers, aunque sus derechos fueron traspasado a los Brooklyn Nets, equipo en el que estuvo hasta 2019. Ese año, los vigentes campeones, Toronto Raptors, le reclutaron, y en la 20/21 jugó 11 partidos con los Blazers. En total, casi 320 partidos entre liga regular y playoffs destacando su rendimiento en el curso 17/18, en el que firmó casi 14 puntos de media por encuentro con el conjunto neoyorquino.

A partir de ahí, el jugador decidió probar suerte en Europa, con el Besiktas, aunque pasó bastante desapercibido en el conjunto turco. En abril de 2022 firmó por Atléticos de San Germán de Puerto Rico, y tras un paso por el Jeonju coreano y el Tropang Giga filipino, ha vuelto de nuevo al club boricua.

Unas acciones marca de la casa

Jordania no ha tenido precisamente la mayor de las suertes en este Mundial, y ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Grecia. El primer partido ha sido contra el conjunto heleno, en el que han caído por 71-92. Un encuentro en el que Hollis-Jefferson ha brillado, pese a no haber podido contribuir a la victoria de su equipo. Lo realmente sorprendente ha sido ver en acción al jugador, ya que sus movimientos, acciones y lanzamientos han recordado al mismísimo Kobe Bryant, tristemente fallecido en 2020. La peculiaridad ha sido que, a diferencia de la leyenda de Los Angeles Lakers, Rondae es zurdo. Para más casualidad, Hollis-Jefferson, que también viste el 24, ha acabado el partido con otros 24 puntos y 9 rebotes para 27 de valoración.

Un escaparate mundial

No será hasta el próximo miércoles 30 de agosto en el que Hollis-Jefferson se volverá a ver las caras contra sus antiguos compañeros de liga. El Mundial es el torneo de las oportunidad y siempre supone un gran escaparate. Quedará por ver si le surge una nueva oportunidad para volver a la NBA y seguir rememorando a Kobe.