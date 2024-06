Así se fraguó el inesperado fichaje de Jorge Martín por Aprilia

Si la ‘silly season’ de Fórmula 1 se avecinaba como una de las más emocionantes de la historia, la de MotoGP no se está quedando atrás. El fichaje de Jorge Martín por Aprilia, anunciado el pasado lunes por la tarde, supuso un auténtico giro de los acontecimientos en el mercado de pilotos para 2025.

A pesar de los rumores en las últimas semanas sobre quién sería el compañero de Pecco Bagnaia en el Ducati Lenovo, todo apuntaba hacia una dupla entre Bagnaia y Jorge Martín. Según se ha podido saber, el de San Sebastián de los Reyes estableció un acuerdo verbal con Ducati en Montmeló, por lo que el español contaba con que él era el elegido para ocupar la plaza de Enea Bastianini. Un pacto que incluía además una cláusula por la que, en el caso de que Márquez fuese campeón esta temporada, Martín le cedería su asiento en el equipo oficial al de Cervera.

Sin embargo, al llegar al Autódromo Internacional de Mugello todo cambió. Si bien durante las últimas semanas Marc Márquez afirmaba ante los medios su tranquilidad ante la situación, el jueves previo al Gran Premio de Italia el de Cervera lanzó un ultimátum a Ducati, cerrando la puerta a un posible fichaje por el Pramac Racing, equipo satélite de la estructura italiana.

"Evidentemente, Ducati tiene que elegir, tiene que tomar una decisión muy importante para ellos. Pramac es un buen equipo, pero no es una opción para mí, porque no lo es. Soy un hombre con las ideas claras. No voy a ir de un equipo satélite a otro satélite", afirmó el ocho veces campeón del mundo.

Un aviso que llegó como un huracán a las oficinas de Borgo Panigale, dónde veían que podían perder al de Cervera. Ante esta situación, los italianos le pidieron más tiempo a Martín, quien empezaba a ver como su ascenso al equipo oficial de Ducati se complicaba. Viendo el panorama, el agente del de San Sebastián de los Reyes, Albert Valera, optó por acelerar los contactos con otras fábricas como Aprilia y KTM, con las que ya había hablado con anterioridad y estaba al caso de sus respectivas ofertas.

"El Día D"

El mismo domingo por la noche, era Mauro Grassili, director deportivo de Ducati, el que le confirmaba a Martín la decisión final de la fábrica italiana, que era subir a Márquez al equipo oficial. Una decisión que, a pesar de no pillar del todo desprevenido al madrileño, le sentó como un jarro de agua fría, pues en Montmeló le habían afirmado que la plaza era suya.

Con este giro de 180 grados, Martín y su entorno decidieron aceptar la oferta que más les atraía, que no era ni más ni menos que la de Aprilia. Así pues, el madrileño se reunió el mismo domingo por la tarde con Massimo Rivola, CEO de Aprilia, y el resto del staff técnico, para firmar en la mañana del día siguiente el contrato con el equipo de Noale.

Un anuncio que se hizo oficial el mismo lunes a las 18:00 horas, a través de un vídeo publicado en las redes sociales de Aprilia. El propio Rivola afirmó tras el test de Mugello que la decisión de Martín se tomó en las 24 horas previas al comunicado, confirmando así la velocidad en la que ha sucedido todo.