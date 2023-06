El calendario del Mundial de Resistencia se amplía a ocho pruebas en 2024

El Consejo Mundial del Motor de la FIA aprueba cuatro nuevas sedes en Qatar, Italia, EE.UU. y Brasil El WEC tendrá mayor alcance global, con eventos en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y Asia

El calendario del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA para 2024 ha sido desvelado este jueves, tras la aprobación de los miembros del Consejo Mundial del Motor de la FIA mediante votación electrónica. La serie mundial de resistencia visitará ocho países de cuatro continentes en su duodécima temporada, que incluirá una nueva incorporación de fabricantes a la categoría principal de Hypercars.

Doha (Qatar), acogerá el prólogo del WEC y la apertura de la temporada por primera vez a principios de marzo de 2024 en el Circuito Internacional de Lusail. La carrera, que durará menos de 10 horas, se llamará Qatar 1812km, en honor al Día Nacional del país y uno de los pilares de la celebración de cada año.

A continuación, el campeonato se trasladará a otra nueva sede, ya que el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola) sustituirá al Autodromo Nazionale Monza como ronda italiana del WEC, cuya fecha se adelanta de julio a abril.

El Circuito de Spa-Francorchamps, que recientemente firmó una ampliación de contrato de cinco años con el promotor de la serie, Le Mans Endurance Management, tanto para el WEC como para las European Le Mans Series, formará la tercera ronda del campeonato antes de que la serie regrese a Francia para su carrera más importante del año: las legendarias 24 Horas de Le Mans (15-16 de junio).

In case you missed it; our Race Debrief for the 24 Hours of Le Mans is on YouTube! 🇫🇷



Click the link below to watch the full debrief 👇#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @24hoursoflemans