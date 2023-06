Belén García, ante el sueño de su debut en Le Mans

Competirá junto a Mark Richards en la prueba antesala, Road to Le Mans, con 58 coches en pista, 38 de su categoría (LMP3)

Belén García afronta esta semana la Road to Le Mans, evento de cabecera de la Michelin Le Mans Cup, y que se disputa en la semana del centenario de la mítica carrera de 24 Horas. La piloto apoyada por el RACC repetirá al volante del Ligier JS P320 del equipo 360 Racing junto a Mark Richards en las dos mangas de 55 minutos programadas para este jueves y viernes. El reto será repetir las buenas sensaciones del encuentro inaugural, celebrado en abril en Barcelona, en algunas de las curvas más míticas del automovilismo internacional.

Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage, Indianapolis, Porsche… Belén García se cita con la historia del automovilismo esta semana en La Sarthe, en el legendario circuito de Le Mans. El trayecto hasta aquí no ha sido fácil, y no sólo por el hecho que desde abril a la primera semana de junio no ha tenido actividad en pista, sino por la carga de trabajo fuera de ellos, que han hecho la espera larga y tensa, como revela la piloto de L’Ametlla del Vallès: “Estos dos meses se me han hecho eternos, porque a la falta de competición se ha unido una época de muchos exámenes y entregas de trabajos en la universidad. De hecho, esta semana me perderé tres pruebas más que tendré que recuperar cuando sea posible. ¡Pero ahora eso ya es lo de menos! Me hace muchísima ilusión debutar en un circuito mítico y en una semana histórica de la que no quiero perderme detalle”.

Los siete días de la Carrera del Centenario tendrán como aperitivo principal la Road to Le Mans de la Michelin Le Mans Cup, evento que celebra su octavo aniversario con una parrilla de récord, con 58 unidades en total, 38 de las cuales LMP3 como el Ligier JS P320 que pilotarán Mark Richards y Belén García.

El programa incluye dos carreras de 55 minutos de duración al circuito de 13.626 metros, que constituirá el primer gran reto para la catalana: “Sabemos que estamos ante una cita especialmente difícil, porque el trazado es completamente nuevo para mí. Todos lo conocemos de los simuladores, pero la realidad es una cosa distinta, y el desafío será encontrar sus trucos lo antes posible. Llegamos aquí con la idea de mejorar la buena inercia de Barcelona, donde me sentí realmente cómoda. Debemos pulir algunas cosas a nivel de procedimientos dentro del equipo, pero tengo muchas ganas de seguir trabajando. Queremos luchar por estar delante”.

Belén García es consciente de la importancia de los próximos días, y será difícil no emocionarse, como reconoce: “Estoy ante uno de los momentos más increíbles de mi carrera. Por fortuna, hasta ahora he tenido la suerte de vivir experiencias muy bonitas y divertidas en el mundo de los monoplazas junto a la F1 con las W Series. Sin embargo, cuando pienso en Le Mans mis recuerdos me llevan a 2018, cuando trabajé como cronometradora en las 24 Horas. Viví todas las carreras y acabé impresionada, enamorada del ambiente de una cita que está fuera de lo normal. Yo siempre había imaginado estar aquí, y si bien todavía no compito en la prueba principal, sí que siento que cada vez estoy más cerca. Tengo la sensación de que vamos consiguiendo objetivos que me acercan al lugar donde siempre había soñado”.

La Road to Le Mans de la Michelin Le Mans Cup arrancará el miércoles, 7 de junio, con la celebración, a las 11:30h y a las 20:30h, de las dos tandas de entrenamientos libres. El jueves 8 tendrán lugar dos breves sesiones clasificatorias (a las 12:55 y a las 13:30h) y la primera carrera, de 55 minutos de duración y con bandera verde prevista a las 18:30h. El viernes, 9 de junio a las 11:30h, cerrará el evento la segunda competición puntuable, igualmente prevista a 55 minutos.