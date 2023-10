Aston Martin regresará al WEC y Le Mans en 2025 ... ¿Con Alonso?

"Hemos estado en Le Mans desde sus inicios. Nos llevamos la victoria en 1959 y regresamos para escribir un nuevo capítulo", anuncia Lawrence Stroll Aston Martin disputará el WEC con su hypercar Valkyrie, que además estará también presente en la parrilla del IMSA estadounidense

El Mundial de Resistencia y sobre todo su prueba cumbre, las 24 Horas de Le Mans, siguen captando el interés de las grandes marcas del automovilismo deportivo. Después del sonado regreso de Ferrari al WEC tras 50 años de ausencia, ahora es Aston Martin el que prepara su ingreso en 2025.

BREAKING - Aston Martin to enter FIA World Endurance Championship from 2025 with Valkyrie Hypercar.



Read more on https://t.co/PGCJzsDCLH#WEC #LeMans24 @astonmartin @AMR_Official pic.twitter.com/IYZAwlHtms