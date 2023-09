Jessica Hawkins rompe barreras y pilota un F1 de Aston Martin

Hawkins, embajadora del equipo de Fernando Alonso, ha completado un test en el circuito de Hungría La británica es la primera mujer que se sube a un Fórmula 1 en los últimos cinco años ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Pasan los años y la presencia de pilotos femeninas en la Fórmula 1 sigue reducida a la anécdota. A pesar de las iniciativas que han emprendido tanto la FIA como la FOM, el sueño de ver a una mujer compartiendo parrilla con las estrellas del 'gran circo' sigue lejos. Pero Aston Martin le ha dado una oportunidad a su piloto y embajadora de marca, Jessica Hawkins, que ha completado una jornada de test al volante de su monoplaza de hace dos años, el AMR21 en el circuito de Hungaroring.

Hawkins se ha convertido en la primera mujer en subirse en un Fórmula 1 en los últimos cinco años. Hay que remontarse hasta 2018 para ver el último ejemplo, cuando la colombiana Tatiana Calderón se subió a un Sauber C32 y un Sauber C37, aunque en su caso se trató de un filming day , el día de rodaje con patrocinadores que la FIA concede a los equipos en pretemporada.

La británica Hawkins compartió pista en Hungría con el piloto reserva de Aston Martin y campeón de F2, el brasileño Felipe Drugovich. La prueba estuvo condicionada por la lluvia aunque la piloto pudo hacer tres tandas. Sus cronos no han trascendido, pero el equipo aseguró que estaba satisfecho con el resultado del test.

"Me ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí. Cuando oí por primera vez que podía ser una posibilidad, apenas podía creerlo. He tenido que mantenerlo en secreto durante meses. Ha merecido la pena y me ha aportado una experiencia muy valiosa. Llegar a pilotar el AMR21 ha sido un sueño hecho realidad para mí, y un sueño que he estado dispuesta a cumplir durante mucho tiempo", confesó Jessica, que espera servir de inspiración a otras mujeres.

"Seguiré luchando por conseguir más y, en el proceso, quiero inspirar a otras mujeres y hacerles saber que deben perseguir su sueño, sea cual sea", aseguró nada más bajarse de su monoplaza.

Mike Krack, jefe del equipo de Fernando Alonso, valoró muy positivamente el rendimiento de la joven británica: "Jessica trabajó increíblemente duro con nuestro equipo de simuladores y eso hizo que fuera una decisión fácil. Afrontó la oportunidad con gran madurez. Se puso al día rápidamente y encontró un buen ritmo".