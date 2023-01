Valentino Rossi sube al podio en su debut con BMW en Dubai

El astro italiano, que se turnó al volante del BMW M4 GT3 con sus compañeros Whale, Gelael, Hesse y Martin, se clasificó tercero en las 24 Horas de Dubai El siguiente desafío de 'il dottore' en su segundo curso en coches con el Team WRT serán las 12 Horas de Bathurst el próximo febrero

Valentino Rossi ha debutado este fin de semana como piloto oficial de BMW y el Team WRT en las 24 Horas de Dubai y no le ha ido nada mal, ya que el astro italiano ha subido al tercer peldaño del podio en su primera carrera de la temporada.

Rossi, que formó equipo con Timohy Whale, Sean Gelael, Max Hesse y Maxime Martin , se turnó con ellos al volante del BMW M4 GT3 y llegó a liderar la carrera, para finalizar en tercera posición. Los ganadores fueron los miembros del otro equipo de WRT, también con BMW. Una estructura formada por Mohammed Saud Fahad al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann y Dries Vanthoor, ,mientras que la segunda posición fue para Herberth-Porsche, a 21,7 segundos del equipo ganador.

What a race 🐫

What a team 🔥

Podium is always a great idea 🏆@followWRT @BMWMotorsport pic.twitter.com/0cUXo57w7N