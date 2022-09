Valentino Rossi, en Barcelona: "El Circuit me trae grandes recuerdos"

"Echo de menos MotoGP, ha sido mi vida durante 30 años, pero ahora trato de ser competitivo en las cuatro ruedas. Y es difícil", explica el 46, estrella del Festival de la Velocidad "Mi idea es correr las 24 Horas de Le Mans en 2024. Pero antes debo mejorar y ser más competitivo. En 2023 seguiré en el GT World Challenge Europe", anticipa el astro italiano

Valentino Rossi es la estrella indiscutible del Festival de la Velocidad, que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona Catalunya. El astro italiano, que a sus 43 años ha dejado atrás una impresionante etapa de más de dos décadas y siete títulos mundiales de MotoGP, intenta hacerse un hueco en las cuatro ruedas y esta temporada se ha estrenado en la serie Fanatec GT World Challenge Europe, que concluye el domingo. Rossi pilota el Audi R8 LMS EVO II GT3 junto con Frédéric Vervisch y Nico Müller (Team WRT) y después de acariciar el podio en Hockenheim, asegura que ese es su objetivo para despedir el curso.

"Me gusta Barcelona, la ciudad es magnífica y también el Circuit, que me trae grandes recuerdos porque aquí conseguí grandes éxitos en MotoGP", ha recordado Valentino este viernes en rueda de prensa. "Este fin de semana intentaremos estar en el top cinco o acercarnos al máximo al podio, cualquier cosa es posible aunque pensar en las victorias es prematuro porque estoy todavía en fase de adaptación a la categoría", ha explicado el 46.

"En general el balance de mi primera temporada completa en GT es positivo, hay mucho feeling con el equipo y la competición es excitante, pero está resultando difícil", admite Rossi. "No solo es cuestión de velocidad, hay que estar pendiente de los neumáticos, de los coches de seguridad, del tráfico porque hay muchos coches en pista...es un campeonato totalmente diferente a MotoGP. Yo trato de mejorar y de aprender en cada carrera y el objetivo es sentirme cada vez más competitivo", ha señalado Valentino, que de momento no se plantea desafíos de más peso como el WEC y Le Mans: "Mi idea es correr las 24 Horas en 2024. Pero antes debo mejorar. Sinceramente, voy carrera a carrera y ahora sé que quiero competir en este campeonato el próximo año porque me he divertido mucho y quiero intentar ser más competitivo", ha advertido.

"Siempre tuve en mente que correría en coche cuando acabara mi carrera en MotoGP. Para mí es algo muy importante porque sigo siendo piloto y quiero estar en las carreras, intentar apretar, sentir la adrenalina de las salidas… e intentaré seguir compitiendo en coches por mucho tiempo, pero eso dependerá mucho de mis resultados. También me gustan los rallies y se ha hablado del Dakar, que es una gran carrera, pero yo prefiero competir en el asfalto porque es mi sitio, soy mejor en pista”, ha subrayado.

“Echo mucho de menos MotoGP, por supuesto, porque ha sido mi vida desde hace casi 30 años, más de tres cuartas partes de mi vida. Para mí es el mejor show del deporte del motor, más que el resto. Es mi sentimiento personal. Sigo las carreras, por supuesto, y también siento adrenalina porque tengo a mi hermano compitiendo. Pero es diferente verlo desde fuera", ha comentado Valentino, que no se ha librado de las preguntas acerca del actual campeonato: "El título sigue estando muy abierto para tres pilotos, Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo. Quedan aún cuatro carreras y puede pasar de todo, porque están muy cerca en cuanto a puntos. Aún pueden ganar los tres", ha zanjado.