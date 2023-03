Álvaro Bautista, optimista: "Las sensaciones han sido muy positivas"

El líder del Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista, se ha mostrado muy optimista tras las dos primeras citas de la temporada "Estoy en uno de mis mejores momentos conduciendo la moto", aseguró el piloto español

El actual campeón y el líder del Mundial de Superbikes, el español Álvaro Bautista (Ducati), explicó a EFE que "las sensaciones han sido muy positivas" en las dos primeras citas de la temporada y en los tests que se están celebrando estos días en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

"Estoy muy cómodo con la moto. Hemos probado cosas con la electrónica que ya hubiésemos querido probar durante las dos primeras carreras. Pero como todo funcionaba más o menos bien, no nos queríamos liar. Estoy contento porque los cambios electrónicos me han ayudado un poco", añadió Bautista, que se ha impuesto en cinco de las seis carreras disputadas hasta ahora en el Mundial de 2023.

De hecho, sentenció que está "en uno" de sus "mejores momentos conduciendo la moto" y que ha empezado el campeonato "muy bien y firme", porque ha sido "competitivo en todo tipo de situaciones".

A pesar de sumar ya 21 temporadas en la élite, el piloto de Talavera de la Reina, de 38 años, aseguró que se siente "con ganas y con hambre, como si fuera un rookie'".

El fin de semana del 7 de mayo, tras la cita de Assen (Países Bajos), el Mundial de Superbikes llegará a Montmeló. "Sería estupendo repetir lo del año pasado, cuando ganamos las tres carreras", deseó Bautista.

"Es una pista que me gusta, están aquí mis seguidores y la familia y los amigos. Es especial. Pero no me planteo expectativas", añadió.