Palou se exhibe en Mid-Ohio y se queda solo en la pelea por el campeonato de la IndyCar

El piloto español ha conseguido su tercer triunfo consecutivo, su cuarto en las últimas cinco carreras Ninguno de los grandes rivales de Palou por el campeonato terminó entre los cinco primeros

Alex Palou cantó victoria este domingo en Mid-Ohio, lo que supone su tercer triunfo consecutivo y el cuarto en las últimas cinco carreras. El español, que atraviesa un momento magnífico, amplió de forma notable su distancia respecto a sus rivales por el título y se quedó prácticamente solo en la clasificación de la IndyCar.

Dos veteranos como el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi) y el australiano Will Power (Team Penske) completaron el podio, pero ninguno de los grandes rivales de Palou por el campeonato terminó entre los cinco primeros.

Campeón de la IndyCar en 2021, Palou suma 377 puntos y aventaja en 110 a su compañero Dixon y en 116 a Josef Newgarden (Team Penske). El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) cayó hasta la quinta plaza, a 127 unidades de Palou, pese a que en Mid-Ohio firmó una magnífica remontada al terminar octavo tras partir desde la posición 25.

Este fue el primer triunfo en Mid-Ohio para Palou y, tras nueve pruebas disputadas y a falta de ocho carreras para la conclusión del campeonato, tiene en su mano levantar su segundo título de la IndyCar en solo tres años.

"Este es el mejor momento de mi carrera hasta ahora", afirmó un muy sonriente Palou a la televisión estadounidense nada más bajarse del monoplaza al referirse a su extraordinaria racha de victorias.

El catalán destacó no solo que tuvieron "un coche rápido" y un "buen ritmo", sino, sobre todo, "la buena estrategia" que desarrollaron para ponerse en lo más alto de la carrera antes de llegar al ecuador de la prueba.

Imparable Palou

Desde su meritoria pole, el estadounidense Colton Herta (Andretti Autosport) hizo lo más difícil al inicio de la carrera, que fue defenderla con uñas y dientes en las primeras vueltas ante rivales más en forma. La agresividad en algunos adelantamientos provocó que rápidamente apareciera la primera bandera amarilla en Mid-Ohio.

El coche del sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) pasó, literalmente, por encima del de su compatriota Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) en la primera vuelta. Éste último pudo continuar pese a la espectacularidad del accidente, pero Ericsson, aunque hizo todo lo posible por no retirarse, finalmente tuvo que abandonar.

Palou aplicó una vez más su gran inteligencia al volante y una estrategia admirable aguardando desde la cuarta posición el momento de atacar.

Sus primeros pasos hacía el liderato los dio en la vuelta 18, reduciendo sus tiempos y con adelantamientos magistrales como el realizado a Kyle Kirkwood (Andretti Autosport), que terminó con el estadounidense haciendo un ‘spin’ y retrasando su puesto.

Así, con los pasos por 'pits' y las estrategias funcionando, los cinco primeros pilotos tras la vuelta 25 estuvieron en menos de cuatro segundos. Palou accedió hasta la segunda plaza y fue la sombra del estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) hasta que se puso líder en la 31.

El español comenzó a poner su Chip Ganassi al máximo rendimiento y marcó diferencias hasta alcanzar ventajas de más de ocho segundos con sus perseguidores. Tan solo el danés Benjamin Pedersen (AJ Foyt) le frenó al ser doblado, obstaculizando su paso y permitiendo que se le acercaran Herta y Dixon.

En cuanto Palou tuvo de nuevo pista libre, regresó a las grandes distancias con sus competidores y desde la vuelta número 50 estuvo claramente destacado conduciendo hacia un nuevo e impresionante triunfo.

Sólo O’Ward logró robarle algo de protagonismo a Palou gracias a su enorme remontada hasta el octavo puesto partiendo desde la posición número 25. El mexicano quiso ganar opciones en la carrera y tuvo que correr riesgos: mientras los demás monoplazas pasaban por boxes en la primera amarilla, el mexicano continuó subiendo posiciones.

O’Ward, que llegó a ser segundo en un momento de la prueba, adelantó once posiciones en las primeras 15 vueltas, pero después tuvo que sufrir más para continuar su escalada ante pilotos más exigentes.

El argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger) terminó en la posición número 23 y no pudo acabar entre los veinte primeros como sí había hecho en las dos últimas carreras. El francés Simon Pagenaud (Meyer Shanks Racing) no pudo competir en Mid-Ohio al no haber recibido el alta médica tras el aparatoso accidente del sábado.