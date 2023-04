Hyundai correrá el Rally de Croacia en homenaje a Breen

La familia del piloto irlandés, fallecido en los test, y su copiloto James Fulton desean que el equipo compita en la cuarta cita del Mundial 2023 "Tendremos dos coches con los colores de Irlanda y retiramos la tercera unidad como muestra de respeto" explica el director del equipo Cyril Abiteboul

Hyundai Motorsport ha confirmado que participará esta semana (20-23 de abril) en el Rally de Croacia, cuarta ronda del Campeonato del Mundo de Rallies FIA, tras el accidente en los test previos al evento en los que perdió la vida su piloto Craig Breen.

El constructor surcoreano ha explicado que la decisión se tomó después las conversaciones con la familia de Craig Breen, su copiloto James Fulton, que salió ileso del accidente, y las tripulaciones y miembros del equipo de Hyundai. La familia de Breen y Fulton desean que el equipo corra en Croacia en homenaje a Craig.

Las dos tripulaciones del Hyundai en Croacia estarán integradas por los titulares Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe y Esapekka Lappi-Janne Ferm, mientras que Dani Sordo, que se turnaba con Breen en el tercer i20 N Rally1 Hybrid, no tomará parte en la prueba croata, tal como estaba previsto de antemano.

El director del equipo Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, ha comentado que "después de una cuidadosa consideración con la participación de todas las partes interesadas, hemos decidido participar en el Rally de Croacia. Lo haremos en memoria de Craig, para honrarlo, su pasión por los rallies y su espíritu competitivo. Correremos con dos coches y retiramos la tercera unidad como muestra de respeto. Ambos coches correrán con una decoración especial para Craig, su familia, amigos y aficionados. Al hablar con todos, queda claro que la mejor manera de honrar el legado de Craig era no retirarse, por lo que participamos recordando a nuestro compañero de equipo perdido, amigo e increíble competidor".

Craig Breen was more than just a driver; he had a passion for rallying that ran deep. He will be immensely missed both on and off the world's rally stages.



These are just some of the highlights from his time with us at Hyundai Motorsport. pic.twitter.com/123yi5oXJ3