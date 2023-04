El nuevo desafío de Sébastien Loeb

El piloto más laureado de la historia de los rallies regresa al Mundial de Rallycross al volante del mítico Lancia Delta en su versión eléctrica Formará equipo con su compatriota Guerlain Chicherit, que le convenció para volver al rallycross durante el último Rally Dakar

Sébastien Loeb, el piloto más laureado de la historia del Mundial de rallies, con nueve títulos en su poder, ha anunciado que regresa a la especialidad del rallycross y además, con la renovada versión eléctrica Evo-E RX del mítico Lancia Delta .

“Soy de una generación que creció viendo victorias del Lancia Delta los rallies. Así que, naturalmente, tengo debilidad por este coche. Pero cuando Guerlain Chicherit me habló por primera vez del Delta corriendo en el Mundial de Rallycross, pensé que estaba loco. Lo probé en diciembre de 2022 e inmediatamente me convenció por sus cualidades dinámicas. Tengo mucha fe en este proyecto y estoy deseando pilotarlo en todo el mundo”, ha explicado Loeb.

Tras finalizar segundo en el último Rally Dakar, el francés decidió cerrar su etapa en la Extreme-E, la competición eléctrica 'off road' que también ganó el pasado año, junto a la española Cristina Gutiérrez. También descartó hacer más carreras del Mundial de rallies con Ford M-Sport, con los que el año pasado compitió esporádicamente y logró una espectacular victoria en Montecarlo a sus 48 años.Chicherit, que en el pasado Dakar compartió equipo con Loeb en Prodrive, ocupando el puesto de Nani Roma, le convenció para probar el Delta Evo-E RX de rallycross y regresar al Mundial de la especialidad, que Loeb ya había disputado años atrás con Peugeot.

🇫🇷 @GChicherit annonce la naissance de Special ONE Racing, nouvelle équipe de course automobile qu’il engagera dès cette année en @FIAWorldRX avec deux Delta EVO.e RX pour lui-même et pour @SebastienLoeb.#motorsport #worldrx #rallycross #sébastienloeb pic.twitter.com/7bmGxZgEjW