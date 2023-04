Tragedia en el Mundial de rallies: Hyundai confirma la muerte de Craig Breen en accidente

Breen, piloto oficial de la marca coreana y compañero de Dani Sordo, ha fallecido tras estrellarse en un test para el Rally de Croacia de la próxima semana El piloto irlandés, de 33 años, no ha podido superar las graves heridas, mientras que su copiloto James Fulton ha salido ileso del accidente

Craig Breen, piloto oficial de Hyundai en el Mundial de rallies (WRC), ha fallecido este jueves en accidente, después de perder el control de su coche durante un test en carreteras de asfalto mientras se preparaba para el Rally de Croacia, que se disputará la próxima semana. El irlandés no ha podido superar sus graves lesiones, mientras que su copiloto James Fulton ha salido ileso.

Breen , de 33 años, se preparaba para su segunda prueba de 2023 en el WRC como tercer piloto de Hyundai después de haber vuelto a la marca surcoreana por segunda vez tras una temporada completa con M-Sport-Ford en 2022.

En febrero, en su primer rally de la temporada con Hyundai, terminó segundo en el podio de Suecia, igualando la mejor posición de su carrera en el WRC, puesto que había conseguido segundos puestos en Suecia 2018, Estonia 2020 y 2021, Bélgica 2021 y Cerdeña 2022.

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw