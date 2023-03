Valentino y su VR46 suben la apuesta en MotoGP

El VR46 de Valentino Rossi presenta su segundo y ambicioso proyecto en MotoGP, dando continuidad a Luca Marini y Marco Bezzecchi con sendas Ducati El objetivo de la escuadra impulsada por 'il dottore' , que se ha presentado hoy en Italia, es pelear por su primera victoria en la clase reina

El Team VR46 impulsado por Valentino Rossi afronta su segunda temporada en la clase reina de MotoGP con el objetivo de conquistar su primera victoria en el Mundial que alzará el telón en Portimao el próximo 26 de marzo. La escuadra italiana mantiene el apoyo de su esponsor principal, la firma Mooney, y dará continuidad a su tandem de pilotos, formando por Luca Marini, hermano de Valentino, y Marco Bezzecchi, que contarán con sendas Ducati Desmosedici GP22 .

"Espero un gran 2023. Espero más de Luca Marini. Espero que ambos puedan dar un paso adelante y lograr la primera victoria y muchos podios", ha dicho Rossi en su intervención durante la presentación del equipo, que será la única estructura de 'il dottore' en el Mundial después de cerrar los proyectos de Moto3 y Moto2.

Kind words from @ValeYellow46 for Marco, Luca and the whole Team 🎥 ☺️ #MooneyVR46Launch @MotoGP #TeamPresentation #ValentinoRossi #VR46 pic.twitter.com/iIjXu5HZYz

Bezzecchi firmó su primer primer podio en MotoGP el año pasado, cuando se estrenó en la categoría, mientras que para Marini la actual será su tercera temporada en la máxima categoría, tras debutar en 2021 con Avintia y el apoto de VR46. En los últimos test de pretemporada en Sepang, el hermano de Valentino terminó liderando la tabla de tiempos.

Luca Marini and Marco Bezzecchi reveal their 2023 colours! 🟡



Let’s have a first look at @VR46RacingTeam's new livery! 👀 👇 #SprintingInto2023 | 📸https://t.co/GMB2i7wbGP