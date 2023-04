Arbolino le gana el pulso a Alonso López sobre la pista mojada de Termas en Moto2

El italiano conquista el liderato provisional del campeonato tras imponserse en el GP de Argentina por delante de Alonso López y Jake Dixon

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Argentina de Moto2 disputado en el circuito de Termas de Río Hondo, lo que le aúpa al liderato provisional del campeonato, en tanto que el español Alonso López (Speed Up), autor de la 'pole position', logró la segunda plaza final, con el británico Jake Dixon (Kalex), tercero.

Arbolino es el nuevo líder del Mundial con 41 puntos, ocho más que Arón Canet (33), con doce de ventaja respecto al anterior líder Pedro Acosta (29) y quince con Jake Dixon (26).

La carrera de Moto2 se vio reducida en un tercio de la distancia prevista, inicialmente 21 vueltas, que pasó a solo vueltas al no haber disputado ninguna sesión de entrenamientos esta categoría en condiciones de mojado, como medida de seguridad.

Alonso López (Speed Up), autor de la 'pole position', se quedó un tanto rezagado en la salida al levantar la rueda delantera de su moto y perder hasta cuatro posiciones para pasar quinto por el primer parcial de carrera.

El liderato inicial fue para el español Arón Canet (Kalex), seguido por el británico Jake Dixon (Kalex), con el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), cuarto, por delante de Alonso López.

Dixon, que fue padre esta madrugada, superó a Arón Canet, al que penalizaron con dos 'vueltas largas' por adelantarse en el momento de la salida, como también Sergio García Dols (Kalex), que debía de cumplir con una 'vuelta larga' por tocarse durante los entrenamientos con el también español Marcos Ramírez (Kalex).

Con paso firme y sin dudar, Alonso López fue dando buena cuenta de sus rivales para recuperar el liderato de la carrera en el segundo giro y con vuelta rápida incluida.

Arón Canet cumplió su primera "vuelta larga" en el tercer giro, cuando era segundo, y regresó a pista en la quinta plaza y todavía con una nueva "vuelta larga" por cumplir, mientras por delante Alonso López tiraba con fuerza para intentar dejar atrás al italiano Tony Arbolino (Kalex) y el británico Jake Dixon, los únicos capaces de mantener su ritmo inicialmente.

Canet volvió a calcar su segunda "vuelta larga" de sanción al salir a la altura del checo Filip Salac y el español 'Manugas' González, a los que se emparejó y superó en ambas ocasiones para continuar quinto y muy cerca del grupo de cabeza.

Alonso López encadenó hasta tres vueltas rápidas de carrera intentando despegarse de Arbolino y Dixon, aunque sin éxito en esa primera parte y, por detrás, en la quinta vuelta, Arón Canet, muy cómodo cuando rueda en agua, superó al surafricano Darryn Binder (Kalex) para encabezar el grupo perseguidor del trío de cabeza.

La lucha por el liderato se intensificó a pesar de las condiciones de la pista con un Arbolino que intentó en no pocas ocasiones acceder al primer puesto, pero casi en todas o se coló en la trazada o el madrileño López aguantó el ataque.

El otro sancionado de la carrera, Sergio García Dols, también protagonizó su particular remontada, pues desde las últimas posiciones -vigésimo séptimo y penúltimo- y con una "vuelta larga" de sanción, se situó décimo en la séptima vuelta y ganó un puesto en la siguiente al superar al también español Albert Arenas (Kalex).

El trío de cabeza mantuvo casi en todo momento el mismo orden mientras que Arón Canet se destacó en el grupo perseguidor, intentando recortar diferencias, con Sergio García Dols séptimo en el décimo giro, González octavo, Arenas en la décima posición, Pedro Acosta (Kalex), duodécimo, Fermín Aldeguer (Speed Up), decimosexto, delante de Jordi Torres (Kalex), Jeremy Alcoba (Kalex), decimonoveno, con Marcos Ramírez (Kalex) y Borja Gomez (Kalex) más atrás, mientras que David Sanchís (Kalex) se tuvo que retirar con problemas técnicos.

Alonso López se mantuvo firme en el liderato a pesar de los ataques de Tony Arbolino y ambos lograron una cierta ventaja respecto a su inmediato perseguidor, Jake Dixon.

A dos vueltas del final, en el duodécimo giro, Alonso López se vio superado por Tony Arbolino y Sergio García Dols se puso quinto al superar al surafricano Darryn Binder.

Así se llegó a la última vuelta, en la que Alonso López se conformó con la segunda plaza, tras el "cero" de Portugal, por detrás de Tony Arbolino y delante de Jake Dixon.

Hear him ROAR! 🐯@TonyArbolino leaves Termas as the NEW leader of the #Moto2 standings! 🔝#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/mf3fYTFD2t