Alonso López, 'pole' y récord en Termas en Moto2

El piloto madriñeño establece un nuevo récord del circuito en la categoría con un tiempo de 1:42.472, superando a Aron Canet y a Somkiat Chantra

El español Alonso López (Speed Up) sumó su segunda mejor clasificación de entrenamientos al ser el más rápido en la Q2 (segunda clasificación) del Gran Premio de Argentina de Moto2 que se disputó en el circuito de Termas de Río Hondo, donde estableció un nuevo récord de la categoría.

López marcó un mejor tiempo de 1:42.472 y batió el récord establecido el pasado año por su compañero de equipo y compatriota Fermín Aldeguer (Speed Up), que rodó en 1:42.547.

Sorprendió en la primera clasificación el rendimiento inicial del británico Rory Skinner (Kalex), pero en realidad su registro fue anulado por acortar el circuito en uno de sus puntos, lo que dejó al español Jeremy Alcoba (Kalex) como líder inicial, seguido por Jordi Torres (Kalex), sustituto del lesionado campeón del mundo de Moto3 en 2002, el español Izan Guevara, aunque en el siguiente giro tanto Alcoba como Torres fueron superados por varios pilotos.

