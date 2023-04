Todas las lesiones de Marc Márquez

El piloto de Cervera lleva años sufriendo diferentes problemas físicos Su pero lesión fue la fractura del húmero del hombro derecho con cuatro intervenciones

Marc Márquez no estará en Jerez este fin de semana. Una muy mala noticia para el piloto, que cuando todo apuntaba a que el Gran Premio de España sería el escenario de su reaparición, este miércoles su equipo comunicó que finalmente no ha superado las pruebas y no podrá competir en la carrera donde los aficionados esperaban verle de nuevo en acción.

El piloto de Cervera, de 30 años, ha sufrido a lo largo de su carrera varias lesiones que le han obligado a perderse muchos Grandes Premios, pero ello no ha impedido que se haya proclamado ocho veces campeón del mundo contando todas las categorías.

Echando la vista atrás, podemos repasar todas las lesiones que ha sufrido el piloto catalán.

2011: Diplopía

En 2011 sufrió su primer problema, le diagnosticaron diplopía (visión doble) y optó por operarse el problema para solucionarlo rápidamente. No hubo nunca más noticias de este problema de visión hasta que en marzo de 2022 apareció de nuevo esta alteración de la visión que le obligó de nuevo a parar.

2014: Fractura del peroné

En 2014 la mala suerte se cebó en Marc ya que no se lesionó en una carrera de Moto GP sino que fue divirtiéndose haciendo Dirt Trak. Se recuperó pronto de la fractura y no le impidió estar en todas las carreras del Mundial proclamándose campeón. Incluso en la última carrera en Valencia, Márquez rompió el récord de Doohan, con su 13.ª victoria de la temporada.

2018: Dislocación del hombro izquierdo

Marc se mantuvo unos años sin problemas físicos hasta que en 2018 se dislocó el hombro izquierdo y pasó por el quirófano para solucionar el problema. Por suerte la lesión, que hacía algún tiempo que estaba avisando, no le impidió levantar de nuevo el título y pudo arrancar la temporada 2019 con plenas garantías.

2019: Dislocación del hombro derecho

Marc sentía que su hombro derecho también le molestaba tras una caída en los entrenamientos en Jerez y tras el éxito de la intervención del hombre izquierdo tomó la decisión de pasar de nuevo por la sala de operaciones. Sobre el papel todo estaba correctamente reparado y el piloto podría iniciar la temporada 2020 sin problemas.

2020: Tres operaciones del humero derecho

Una caída en el primer Gran Premio de la temporada que se disputó en Jerez en julio fue el principio de un calvario de lesiones en su brazo derecho donde se produjo una fractura del húmero. Pasó por el quirófano con el objetivo de correr en Jerez una semana después (se repetía GP en el circuito andaluz a causa de la pandemia del coronavirus), pero las molestias no remitían y tuvo que volver a operarse en agosto por una fractura por estrés que obligó a retirar la placa de titanio fijada en la primera intervención.

La recuperación era muy lenta y el piloto de Cervera tomó la decisión en diciembre de volver a pasar por el quirófano para mejorar su estado y poder volver a subirse en la moto lo antes posible.

2022: Cuarta operación del húmero derecho / Diplopía

Tras un 2021 donde pudo correr 14 carreras donde acabó séptimo en el Mundial, en 2022 decidió operarse de nuevo porque no notaba que estuviera al 100% recuperado. En mayo fue intervenido por cuarta vez de la misma lesión en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota donde le realizaron una osteotomía humeral.

Por otra parte, regresó la diplopía tras la durísima caída que sufrió el pasado 20 de marzo durante el Warm Up del GP de Indonesia, lo que le obligó a descansar durante un tiempo.

2023: Fractura del primer metacarpiano de la mano derecha

Llegó la temporada 2023 y cuando parecía que todo estaba en orden una nueva caída de Marc en el GP de Portimao acabó con una sanción y una fractura en el pulgar de la mano derecha. Tuvo que pasar por el quirófano donde le practicaron una reducción de la fractura y una fijación interna de dos tornillos de la propia mano derecha.

De momento el piloto se ha perdido el Gran premio de Austin y este miércoles ha anunciado que también se perderá el de Jerez.