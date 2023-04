Así va la recuperación de Pol Espargaró según su hermano Aleix

"No puede prácticamente ni hablar ni comer por culpa de la fractura de mandíbula, pero está más animado, con energía. Ha hecho un cambio grande", explica Aleix El piloto de Aprilia reconoce que "el circuito de Austin es de los peores, sino el peor, para mí, pero este fin de semana intentaré ser competitivo"

Antes de que comience la acción en el circuito de Austin, Aleix Espargaró ha comentado en DAZN de sus expectativas para el Gran Premio de Las Américas y ha actualizado el estado de salud de su hermano Pol, que sigue recuperándose de si grave accidente en los entrenamientos libres de Portimao.

El piloto de Aprilia reconoce que el circuito de Austin es uno de los peores del calendario para él, pero confía en mejorar su rendimiento en el que será su 220 gran premio en la clase reina, siempre que su equipo logre solucionar los problemas sufridos en la carrera anterior en Argentina.

"Austin es de los peores circuitos, si no el peor, para mí. Me cuesta mucho, no soy muy competitivo aquí. Lo tengo marcado con una cruz, me haría mucha ilusión ser competitivo y rápido aquí. Lo voy a intentar preparar mejor que nunca, esforzarme más y ojalá ser más rápido aquí. Me haría mucha ilusión ser competitivo en esta pista porque nunca lo he sido", admite Aleix.

"Es un circuito con muchos cambios de dirección, con frenadas un poco raras y con la moto recta, que no es lo mejor para Aprilia ni para mí, hay muchos baches y la moto es muy inestable. Tenemos algunas ideas para probar y ver si esta moto se comporta mejor que la del pasado", añade el piloto de Granollers, que no está teniendo el inicio de temporada que esperaba y ha sido 9º y 15º en las dos primeras carreras dominicales del curso actual.

Desastre en Termas

En Argentina, donde hace un año consiguió un histórico triunfo, tanto Aleix como Aprilia vivieron un fin de semana catastrófico en una última edición pasada por agua: "Las tres Aprilias tuvieron el mismo problema. En el arranque iba bien, pero vuelta tras vuelta el neumático trasero se fue enfriando y nunca habíamos terminado una carrera con un neumático tan frío, es muy extraño. Fue prácticamente una copia la moto de Maverick, Raúl y la mía. Acabamos los tres últimos y tenemos que entender por qué. Hemos visto el problema pero no sabemos muy bien por qué", apunta.

Espargaró también se ha referido a la igualdad en MotoGP: "Este año cobra más importancia que nunca por la igualdad, no solamente por las carreras al sprint, que también, pero por la igualdad que hay, que es incluso más que el año pasado, la clasificación. Si sales delante tienes más de medio fin de semana hecho. Estoy satisfecho porque tenemos velocidad. En Argentina fui más rápido en seco, en Portimao hice la vuelta rápida en carrera... Eso es bueno, pero tengo que rematar haciendo buenos cronos, porque sino en carrera te complicas la vida".

Por último, sobre la recuperación de su hermano, Pol, cuenta que "cada vez está mejor. Va mejorando poco a poco. Ya está en casa. Sigue teniendo dolor a nivel vertebral, que es normal. Está más animado. Sigue con la boca cerrada, no puede prácticamente ni hablar ni comer por culpa de la fractura de mandíbula, pero está más animado, con energía. Ha hecho un cambio grande. Tantos días en el hospital hunden a cualquiera. Poder estar en casa con su familia le ha dado alas".

🔊 "@polespargaro no puede prácticamente ni hablar ni comer, pero va mejorando. Poder estar en casa con su familia le ha dado alas".@AleixEspargaro cuenta que su hermano evoluciona favorablemente, pese a la dureza de su recuperación #AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CmVZgdAXeB — DAZN España (@DAZN_ES) 13 de abril de 2023

Eso sí, ni Aleix ni los médicos que tratan a Pol de sus lesiones se atreven a pronosticar cuándo podrá volver a pilotar la KTM GasGas del Tech3 en el Campeonato del Mundo.