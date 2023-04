Quartararo, desesperado: "El campeonato lo podemos olvidar"

"Tal como tenemos la moto ahora mismo, lo de pelear por el Mundial no es ni de pensarlo", afirma contundente "El objetivo es encontrar velocidad, encontrar una manera de luchar con los rivales, ahora no puedo", admite el francés de Yamaha

Fabio Quartararo está atravesando algo más que un bache en el Mundial de MotoGP. El piloto francés, campeón con Yamaha en 2021 y subcampeón la pasada temporada tras ceder ante 'Pecco' Bagnaia y su poderosa Ducati, ha tirado la toalla nada más empezar esta temporada y tras la clasificación y la carrera al sprint en Austin aseguró que "ahora mismo, el campeonato lo podemos olvidar".

Después de confirmar en los Grandes Premio de Portugal y Argentina que la dinámica del equipo oficial Yamaha es la misma del final del pasado curso cuando Bagnaia le remontó a Fabio muchos puntos, lo visto estos días en el circuito de Las Américas lo ha certificado completamente.

Ayer, en la cuarta vuelta de la carrera al sprint en Austin Quartararo, que marchaba sexto, se fue al suelo en la primera curva y perdió todas las opciones de puntuar en el el sábado de Las Américas ya que aunque conseguió levantar la moto, tan solo pudo acabar decimonoveno.

Tras la carrera se sinceró ante los micrófonos de DAZN: "El problema es la diferencia de estilo que tenemos. Cuando estaba detrás de Aleix Espargaró, Álex Rins conducían de una manera totalmente diferente que no puedo aguantar", explicó.

"Los puntos de frenada donde puedo recoger estoy ahí, después los puntos donde realmente puedo recoger el único es en la frenada así que te lleva a hacer errores. He dado mi máximo y así es la cosa", añadió el piloto de Niza.

"No me ha sorprendido mucho la caída porque al final sabes cuando vas empujando tanto los límites, ya a la que frenas notas la goma que se está deformando totalmente. No puedes esperar a hacerlo cada vuelta. Al final me he caído, pero he dicho mira quiero luchar por estar adelante y no quiero estar luchando para la sexta posición en este momento, así que he dado realmente mi máximo", agregó el de Yamaha.

"Ahora mismo el objetivo es encontrar velocidad, encontrar una manera de luchar con ellos porque ahora mismo el Campeonato lo podemos olvidar, tal como tenemos la moto ahora mismo, no es ni de pensarlo. Hay que encontrarse mejor, encontrar una solución para intentar al menos estar más o menos con ellos en la carrera", finalizó un Quartararo , que este domingo saldrá séptimo en la carrera principal del fin de semana en Austin.