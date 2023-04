Alex Rins se siente "infrautilizado" por Honda

"En Argentina, cuando pude probar el chasis que está usando Marc, distinto al que usa Mir, les dije 'yo me sacrifico y es el momento de probar el de Joan', y me dijeron que no", cuenta "Para mi estilo de pilotaje, Austin es uno de los circuitos que tengo marcado en el calendario como exigente", apunta Rins, que ganó aquí

Alex Rins (Honda) afronta este fin de semana una cita clave en Austin, una pista muy favorable en el pasado, no en vano Rins consiguió aquí en 2019 la primera de sus cinco victorias en MotoGP. Ha sido, además, el único piloto capaz de ganar en el circuito de Las Américas en las tres categorías (Moto3 en 2013, Moto2 en 2016 y MotoGP en 2019). El piloto barcelonés, que esta vez llega a la prueba texana a lomos de la Honda del LCR, dice sentirse "infrautilizado" por el fabricante japonés: "No creo que la palabra sea infravalorado, pero sí que siento que se apoyan poco en mí y quizás la palabra apropiada sea infrautilizado", lamenta.

"Un pequeño ejemplo fue en Argentina, cuando pude probar el chasis que está usando Marc, que es distinto al que usa Joan, y después de probarlo el viernes yo les dije 'yo me sacrifico y, si es por mí, no os preocupéis, pero creo que habiendo probado el mío y el que lleva Marc, creo que ahora es el momento de probar el que lleva Joan' y me dijeron que no. Que no tocaba. Y no es que se lo quitaran a Joan y me lo pusieran a mi, que tenían, pues aparte, a Marc no le sustituyó Bradl en Argentina, pero creo que es esto, no es que esté infravalorado, sino que me aprovechan poco", insistió Rins.

Alex Rins lo tiene claro al asegurar que ha intentado hablar con ellos, pero que "al final son japoneses y son cuadrados; ya sabéis cómo funcionan y no me apetece ponerme a gritar con los japoneses", para aclara que "no es que escuchen poco, porque cuando probamos algo gordo o voy rápido y tal vienen al box, se interesan, pero es esto. No se aprovechan de mí".

En cuanto a sus expectativas este fin de semana en el GP de las Américas en Austin, donde ya sabe lo que es ganar, Alex Rins afirmó que "este circuito es bastante exigente, es uno de los, para mí, para mi estilo de pilotaje, uno de los circuitos que tengo marcado en el calendario como exigente y, desde luego, va a suponer un poco más si añadimos el problema de los baches, que ya el año pasado había muchísimos y este año habrá subido mucho más el nivel de los mismos".

"Veremos, pero para mí no creo que sea tan físico dar diez vueltas en la carrera sprint, que creo que son diez vueltas, pero para la carrera larga sí que va a ser muy física", reconoció Rins.

En cuanto a la Honda, Alex Rins fue sincero al recordar que "la moto, yo, desde el primer día que me subí en Valencia, sin menospreciar a los pilotos que la han llevado, ya lo dije que tiene bastante potencial, la moto es una moto buena, en cuanto a frenada es muy competitiva y sólo falta ajustar pequeñas cosas como puede ser el 'grip' saliendo de la curva, el agarre".

"Pero al final son ellos los que deciden hacer cambios, los que deciden qué tenemos que llevar, este motor con esta configuración; al menos yo me veo un poco atado de manos a la hora de probar cosas diferentes o llevar una configuración interna diferente a la que pueda llevar Marc o a la que pueda llevar Joan", zanjó Rins.