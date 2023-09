Pedrosa renueva con KTM como probador de lujo

El piloto vallesano, que hará su próximo 'wild card' con la RC16 en Misano, llegó al equipo en 2019 "Dani ha ayudado a hacer de nuestra RC16 una moto de las más rápidas en la pista", afirma Pit Beirer, director de KTM

Dani Pedrosa, piloto probador de Red Bull KTM Factory Racing, continuará con su papel clave en el programa de pruebas y desarrollo de la RC16, tras acordar una ampliación de su contrato actual. El de Castellar, de 37 años, se unió al equipo austríaco en 2019, tras cerrar su carrera deportiva, en la que estuvo siempre vinculado a Honda, ganando tres títulos mundiales en la categorías inferiores y tres subcampeonatos en MotoGP.

Pedrosa, que ha compartido trabajo en KTM con los probadores Mika Kallio y, recientemente, Jonas Folger, ha aportado importantes ideas que han ayudado a la marca a progresar en sus ambiciones y competitividad en la clase reina. Brad Binder consiguió la primera victoria de KTM en MotoGP al año siguiente, en 2020.

