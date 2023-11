'Pecco' Bagnaia: "Poder ganar la carrera y el título es increíble"

El italiano consiguió la victoria en la carrera larga del GP de Valencia y revalida el título tras la caída de Jorge Martín, que no pudo acabar el año en pista El bicampeón del mundo de MotoGP reconoció que ha disfrutado más "ganando la carrera de hoy que asegurando la novena posición", tal y como hizo el año pasado

Victoria, título y bicampeonato del mundo para 'Pecco' Bagnaia, que sumó 25 puntos de una tacada para poner el broche de oro a una temporada complicada, larga, pero también de ensueño para el líder de la fábrica de Borno Panigale.

"Está bien. Estoy contento. Ha sido una carrera increíble... poder ganar la carrera y el título a la vez es algo único. He tenido algo de miedo en las últimas vueltas porque he empezado a tener frío y me daba miedo la rueda delantera, pero finalmente ha salido todo bien", comentó el #1 de la categoría reina, que suma su tercera corona como piloto del Mundial (2 en MotoGP y 1 en Moto2).

"Poder revalidar el título es fantástico y más después de cómo pintaba el campeonato después del Gran Premio de Catalunya. La verdad es que he disfrutado más hoy ganando, que el año pasado entrando en P9", añadió el piloto de Turín recordando el final de temporada del año, donde se jugaba el título de campeón con Fabio Quartararo.