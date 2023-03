Nace la grada "WE ARE 93" de Marc Márquez en algunos grandes premios

Permitirá tener una experiencia más directa a los aficionados con regalos y descuentos El piloto de Honda tiene esperanzas en la nueva temporada a pesar del potencial de Ducati

Marc Márquez vuelve al mundial tras un año de lesiones que no le permitieron rendir al máximo nivel y que será determinante para su futuro deportivo, en el que siempre ha tenido una gran cantidad de seguidores, por eso nace una nueva experiencia en los circuitos, la grada "WE ARE 93".

En este espacio, los aficionados encontrarán una zona exclusiva bautizada como "backstage" con barras, venta de mercadotecnia, área de descanso, música, DJ y sorteos para acceder al "paddock" y a experiencias "VIP".

"Hemos querido mejorar la experiencia del aficionado que acude a los circuitos creando un espacio exclusivo y ofreciéndole una experiencia diferente hasta ahora nunca vista en MotoGP ya que el aficionado pasa muchas horas en el circuito para ver pasar a su piloto durante unos minutos", comenta en una nota de prensa Jaime Martínez Recasens, CEO de Vertical y representante de Marc Márquez.

La grada "WE ARE 93" estará disponible en varios grandes premios del Mundial, comenzando en Jerez del 28 al 30 de abril y con la compra de la entrada, los aficionados recibirán también una bolsa con una gorra y una bandera del piloto y los precios de las entradas variarán en función del gran premio.