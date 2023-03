Márquez avisa: “No estamos tan mal”

“No estamos donde queremos estar, de ritmo estamos lejos, pero todo puede pasar y afrontamos el Mundial con ganas e ilusión", dice Marc, que relativiza los problemas de Honda "Ellos están sufriendo y en una situación difícil, pero conozco a Marc y lo que hace en los Grandes Premios. Sé que mejorará”, apunta su hermano Álex, ultramotivado tras su estreno con la Ducati

El Mundial de MotoGP 2023 arranca la próxima semana, del 24 al 26 de marzo, en el Autódromo del Algarve, en Portimao, 137 días después de despedir la anterior edición en Cheste con triunfo absoluto por parte del binomio italiano formado por Francesco Bagnaia y Ducati. Y después de lo visto los últimos días en pretemporada, todo apunta a que el campeonato comenzará de la misma forma.

En los test celebrados este fin de semana, Bagnaia pulverizó por más de siete décimas su récord de 2021 en el trazado portugués y Ducati situó a siete de sus pilotos entre los diez más rápidos. A la estela de ‘Pecco’ se situaron Zarco, Marini, Bezzecchi, Bastianini y un Álex Márquez dispuesto a hacerse notar en su estreno con la Desmosedici.

Una auténtica demostración de poder de Ducati a la que apenas pudieron responder, el subcampeón Fabio Quartararo, tercero con la Yamaha después de “dar un salto de gigante” este invierno, y algo más tímidamente las Aprilia. Pese a los problemas físicos de su ‘capitán’ Aleix Espargaró, que seguramente deberá operarse para resolver su síndrome compartimental, los de Noale han pasado de ser la marca más modesta en la clase reina, a pelear regularmente en la zona delantera. Y todo esto en menos de dos años. Maverick Viñales tiene aún mucho que decir con la RS-GP y también Miguel Oliveira y Raúl Fernández con la moto satélite del RNF.

Honda no responde

La ‘cruz’ de la pretemporada ha sido para Honda. La fábrica japonesa no ha conseguido estar a la altura de lo prometido y su octocampeón Marc Márquez lo va a tener muy difícil para empezar el curso entre los favoritos. Después de su ‘calvario’ de lesiones en las tres últimas temporadas, el ‘93’ por fin ha conseguido llegar al inicio de un campeonato pletórico de forma. Pero de momento y pese a los cambios en la estructura deportiva del equipo y el intenso trabajo en Japón para tratar de corregir el rumbo de la moto, lo cierto es que ni Márquez ni su nuevo compañero Joan Mir terminaron la pretemporada con las mejores sensaciones.

El balear, campeón del mundo en 2020, fue el domingo el mejor entre los pilotos Honda, aunque en 13ª posición, por delante de Márquez y Álex Rins con la moto del LCR, mientras Nakagami cerró en 20ª plaza. "No ha habido ninguna revolución y todo han sido pequeñas cosas que ayudan un poco, pero el tema es que estamos lejos", consideró Mir.

“No estamos donde queremos estar, de ritmo estamos lejos, pero todo puede pasar. Evidentemente si vas como Bagnaia es más fácil que pasen cosas buenas, pero tampoco estamos tan mal y empezamos la temporada con ilusión y ganas” valoró Márquez tratando de hacer una lectura en positivo, después de constatar las dificultades de la RC213V, especialmente en las curvas rápidas sin apenas tracción, y de despedir el ensayo general en Portimao a 8 décimas de Bagnaia.

“Mi hermano me dijo que había probado muchas cosas en la moto y que no todo funcionaba. Fueron comentarios generales, porque estamos en fábricas diferentes. Ellos están sufriendo y están en una situación difícil, pero conozco a Marc y lo que hace en los Grandes Premios. Sé que mejorará”, apuntó Álex Márquez, séptimo a 4 décimas y ultramotivado en su nueva etapa en Gresini, después de ‘librarse’ de una Honda que no consiguió exprimir como deseaba.

“He podido entender cómo ir rápido y cómo no en la simulación; he visto si podía empujar más o no y dónde hacer el tiempo. Pero una cosa es entender lo que necesitas y la otra es que las Ducati te estén metiendo unas cuantas décimas por vuelta. Es ahí donde no te tienes que estresar, concentrarte en lo tuyo, sacar tu ritmo y ya el fin de semana de carrera veremos qué nos encontramos”, concedió Marc Márquez, que comenzará la temporada con una moto “similar al concepto del año pasado. Con eso sabemos que tendremos circuitos buenos y peores y cuando llevemos cuatro o cinco grandes premios veremos dónde estamos”.

Que no cunda el pánico

El director del Repsol Honda Alberto Puig intenta calmar los ánimos: "En el test probamos muchas piezas diferentes, pero aún estamos en el camino. No podemos decir que hayamos encontrado lo que íbamos buscando todavía y por esto todavía tenemos trabajo por hacer. Esta es la realidad porque cuando miras los tiempos por vuelta y ves que estás a 0.5 ó 0.7 segundos de los líderes significa que necesitas crecer y mejorar", afirma en motogp.com.

"Cuando encuentras el camino es cuando todo es positivo, pero si tienes un sí y un no, es donde necesitas hacer, finalmente, ese paso. Sinceramente, aún no estamos donde nos gustaría estar, pero nosotros pensamos, sabemos lo que podemos hacer. Pero, ahora, tras Portugal, si me preguntas si estoy feliz al cien por cien con nuestra situación, claramente diría que no. Necesitamos mejorar, ese es nuestro objetivo principal y es lo que vamos a hacer".