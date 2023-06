Jorge Martín: "Sabía que podía pelear por la victoria"

El piloto de Ducati habló tras vencer en Sachsenring "Sin esa bandera amarilla saldría desde la pole", aseveró

Sigue siendo espectacular el fin de semana para Jorge Martín (Ducati) en Sachsenring. El piloto madrileño salía sexto, mantuvo el ritmo de Bagnaia, adelantó hasta ponerse primero y se impuso en la carrera al sprint de este sábado, apuntando también a la victoria del domingo a pesar de estar cinco posiciones detrás de Pecco.

"Sabía que podía pelear por la victoria, llevo todo el fin de semana siendo competitivo. Sin esa bandera amarilla saldría desde la pole, pero he quedado sexto. He tenido que jugar mis cartas. Había muchos piltoos agresivos, pero he sacado los codos", apuntó Martín a los micrófonos de 'DAZN'.

"Sabía que estaba perdiendo tiempo. He encontrado el hueco pasando dos pilotos a la vez y luego tuve un susto intentando tirar. Pecco intentó aguantarme y al final solo se trató de mantener para traerlo a casa a salvo", comentó, sobre las maniobras para mantener a raya al líder del Mundial. Martín es segundo en la clasificación a 21 puntos y espera poder acercarse mañana.

"He entrenado todo el finde con la media de atrás, que al final es la goma de mañana y con la soft no la había probado y he pasado sustos. Ahora tengo control sobre la parte delantera y pude encontrar el límite para ganar hoy", concluyó Jorge.