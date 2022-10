Márquez: "Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos"

"Es rápido, es estrecho, tienes muchas curvas en las que cerrar los ojos porque se pasan a mucha velocidad", explicó El campeón de Cervera se encuentra mejor de sus molestias musculares y afronta la cita 'aussie' con optimismo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) aseguró sobre el escenario del Gran Premio de Australia que se disputa este fin de semana que es uno de sus "circuito favoritos".

"Se gira a izquierdas, pero también es uno de esos circuitos que es de mis favoritos pero es de esos que o le coges bien el hilo de inicio o sufres el fin de semana porque es rápido, es estrecho, tienes muchas curvas en las que cerrar los ojos porque se pasan a mucha velocidad", explicó.

"Veremos cómo me ha ido de bien la semanita de descanso porque con tres carreras seguidas me ha costado bastante recuperar, sobre todo a nivel muscular el brazo derecho, las molestias, que eran todas a nivel muscular y me ha ido bien, pero espero sentir que he dado un pasito encima de la moto", explicó el piloto de Repsol restando importancia al hecho de que sea el último ganador en Phillip Island al recordar entre sonrisas que "sí, como en Tailandia".

De la diferencia de motos actuales con las de entonces resaltó que "ahora son motos que dependen mucho de la aerodinámica". "De cómo cambiar de dirección, de cómo entrar en las curvas, que era uno de los puntos donde este año con la Honda estoy sufriendo más y que era uno de los puntos fuertes que tenía yo en el pasado, así que veremos, pero la aerodinámica es cada vez más importante y esa relación de más velocidad más afecta a la aerodinámica y es ahí donde creo que hay marcas que están por delante de nosotros, pero ya veremos durante el fin de semana, trabajaremos en esa dirección".

Márquez destacó que este fin de semana tiene que probar una serie de novedades y que "la climatología va a condicionar al ciento por ciento estas pruebas".

"Sí que tenemos que probar cosas, pero tampoco te tienes que olvidar de que estás en un fin de semana de carreras y lógicamente si el viernes se disputa con agua tendré que probar una cosa que hay ya para probar, pero ojalá que sea en seco porque así nos permitirá probar más tranquilamente, pero bueno, lo importante es probarlo y si no en Malasia lo volveremos a probar otra vez", concluyó.