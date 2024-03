Márquez, ambicioso: "Había ganas de podio"

Marc Márquez ha dejado atrás su discurso discreto de los últimos días y ha reconocido que en su primera carrera de domingo con la Ducati GP23 del Team Gresini aspiraba a estar en el podio. "Había ganas de podio, pero no ha podido ser. Habrá que esperar un poco, paciencia", ha lanzado tras finalizar la carrera en Losail en cuarto puesto.

"Después de una buena salida he intentado tener el podio a la vista. He visto que tenía ritmo y he tratado de gestionar lo mejor posible los neumáticos. Con el delantero usado he atacado a Jorge Martin, pero cuando he llegado a él he visto que no había más y he tenido que dar por bueno el cuarto puesto", ha explicado Márquez.

Cuando Jorge Lorenzo, en los micrófonos de DAZN , le ha insinuado que a la GP23 le faltan "dos o tres décimas para estar delante", Marc ha señalado que "más que eso era fallo mío, que salía mal de la última curva. Hicimos un cambio en la moto y no ha compensado porque perdíamos aceleración. Además, este circuito siempre se me ha atragantado", ha valorado.

Para ir a por victorias, asegura que le queda camino: "Nos falta mejorar la gestión de gomas y seguir aprendiendo de esta moto, tenemos bastante margen", promete.