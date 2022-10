Marco Bezzecchi: No me esperaba este resultado"

El italiano sorprendió a Martín y a Bagnaia para conseguir, en su año de rookie, su primera Pole Position en MotoGP Estreno también para su equipo, el Mooney VR46. Con la P1 del italiano, ya son siete de las ocho Ducati las que han conseguido una Pole este curso

El italiano Marco Bezzecchi, autor de la Pole Position en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, su primera en la categoría reina, ha señalado por ese motivo que "ha sido un día fantástico" y que "no esperaba conseguir ese resultado".

"He tenido muy buenas sensaciones a una vuelta, pero también hemos trabajado muy bien y he sido competitivo a nivel de ritmo; así que ha sido un buen día y estoy muy contento porque es la primera pole de MotoGP para mi y para el equipo, y se lo merecen todo", afirmó el italiano de Ducati. "Mañana será difícil elegir el neumático. 'Pecco', Jorge, Fabio… van un poco más rápido que nosotros, así que tendremos que mejorar algo", dijo Bezzecchi.

Sigue MotoGP en DAZN. Activa tu cuenta y podrás disfrutar de los partidos en vivo

"Cuando vi que Miller y Márquez estaban esperando, me dije ‘voy yo solo y a ver dónde puedo llegar’ y he podido cuadrar una vuelta. He sido rápido durante toda la vuelta y creo que sobre todo en el último sector y la última curva fueron muy buenos", enumeró el piloto italiano, tal y como también le sucedió a su compatriota Bagnaia.

“It was a fantastic day” 🎙️ - Marco Bezzecchi



A happy chappy after his first premier class pole and tomorrow it sounds like it might get better for Bez! 💪#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/G1kBdmUAKo