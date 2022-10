Marc Márquez: "Empiezo a jugar con la moto, y eso me hace tener un plus más"

El piloto de Cervera reconoce que la evolución sigue su camino y que podría haber estado algo más cerca de las posiciones de cabeza Un error en la última curva que casi acaba en caída, podría haberlo catapultado dentro del Top5, aunque finalmente tendrá que salir desde la P8

El español Marc Márquez dijo que creía haber hecho "la estrategia perfecta", aunque enseguida explicó que era "la estrategia perfecta para cuando uno juega sólo con un neumático, porque en la primera salida he hecho 30.8 con el neumático usado y luego he puesto el nuevo y cuando he salido me he encontrado a algunos pilotos Ducati, y ellos tienen la moto, no necesitan rebufo".

"Hemos empezado a jugar y al final he encontrado una buena vuelta, venía bien, muy rápido, pero en la última curva he cometido un error como en el FP3, más o menos el mismo, sabemos qué ha pasado, lo vamos a solucionar para mañana pero no hemos podido hacerlo para la clasificación", lamentó Márquez.

"Estoy contento porque sabemos qué ha pasado en el FP3 y en la Q2. En la Q1 no me ha pasado porque el cambio ese estaba hecho y si os habéis fijado, antes de la Q2 hemos tenido que cambiar neumáticos a la otra moto, porque hemos tenido problemas con la moto que me gustaba, con la moto que no tenía ese problema", explica el piloto de Repsol Honda, quien aclara que "lo tenemos localizado, pero por seguridad habíamos puesto en una moto y he tenido el mismo problema que en el FP3, así que estoy contento con eso, porque es una vuelta con la que me podría haber puesto cuarto, tercero, quinto, y esto hace dos carreras era impensable".

Márquez aclara que "la moto es la misma que en Qatar, no ha cambiado mucho. El basculante ha cambiado, para ser exactos, todo lo otro es lo mismo; Pol y Álex no son pilotos para estar el 19 y el 20, salen por ahí atrás, pero la moto es la que es, están mejorando, el objetivo es ir cogiendo información para mejorarla, pero ya lo dije ayer: empiezo a jugar con la moto y eso me hace tener ya un extra, un plus más".

"Es como lo está haciendo Quartararo con la Yamaha, que está pilotando más y por encima de sus límites para estar con las Ducati, en mis buenos momentos estaba en ese punto con la Honda, y es lo que tiene que hacer un piloto ganador, pero aún no estoy en ese punto, aunque mi objetivo es seguir evolucionando para ir sacando jugo a lo que tenga en cualquier momento. A día de hoy sigue siendo una moto crítica, difícil de entender y estamos haciendo estas carreras para mejorarla para el año que viene", explica Márquez.

En cuanto a sus posibilidades, el piloto de Repsol Honda reconoce que "me falta una décima, dos por vuelta, para estar dentro del top cinco. No estoy dentro del top cinco, estoy entre el top cinco y el top diez, pero es que es suficiente para mi objetivo, que es acumular kilómetros".

Sigue MotoGP en DAZN. Activa tu cuenta y podrás disfrutar de los partidos en vivo

"Me fue muy bien la carrera de Japón y mañana, como he dicho, si es en seco me irá muy bien para mi físico y si es en agua se abre todo, pero si es en seco intentaremos pelear, hacer una buena salida y hacer nuestra carrera sólida, sin hacer grandes locuras", insiste.

"Honda esta trabajando y sé que va a llegar algo, un concepto, que no significa que vayamos al detalle de mejorar en un punto, si no algo más de concepto para entender, porque si lo probamos en Australia aún tienen tiempo de hacer una evolución para Valencia, y allí ya sí que cuando lleguen cosas nuevas toca hipotecar el fin de semana, no buscar un resultado sino probar cosas y este fin de semana, por ejemplo, no estoy tocando casi nada de la moto y al final tú también vas más constante, vas evolucionando", explica Marc Márquez sobre la futura evolución de la Repsol Honda.

Márquez recordó su victoria de 2019 ante Quartararo en este mismo escenario para conseguir su octavo título mundial y explicó que "Fabio era un 'rookie', era su momento como debutante y hacía las carreras tirando, que siempre las ha hecho así, pero tiraba, tiraba y no pensaba en cómo gestionar las últimas vueltas".

"Ahora creo que ya lo podrá gestionar, pero tampoco está para gestionar, está para tirar, tirar y acabar lo más adelante, el inconveniente que tiene es que adelantar a una Ducati cuesta mucho, pero Fabio ahora es un campeón del mundo, aquí en 2019 se la jugó pero era un debutante que sí, que llevaba toda la temporada y estaba yendo muy rápido, pero ahora es un campeón del mundo.", recalca Marc Márquez.