Marc Márquez ya se siente cómodo con la Ducati

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), cuarto al final de las dos jornadas de entrenamientos de Lusail, escenario del primer gran premio de la temporada el próximo 10 de marzo, dijo que se siente mejor en el ritmo de carrera y que tiene que mejorar en la pelea por la vuelta rápida.

"Aquí, desde el principio, me he sentido más cómodo con la moto, he podido empezar a jugar con el cuerpo y eso ya es una mejora, pero mi instinto sigue siendo para otro tipo de moto, aunque poco a poco estamos trabajando y cambiando mi estilo de pilotaje", aseguró Márquez, citado por su equipo en una nota de prensa.

"En el ataque contrarreloj hemos ido bien, aunque sigue siendo el punto más difícil para mí, si bien creo que en el ritmo de carrera hemos mejorado, lo hemos intentado mucho y hemos ido al límite, incluso sufriendo mi primera caída (curva 4)", recordó el piloto ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"¿Estamos contentos?", se preguntó, para responder de inmediato: "Sí, aunque todavía estamos lejos de Bagnaia, Bastianini y Martín".

Su hermano y compañero de equipo, Alex Márquez, acabó en la decimotercera posición y aún así señaló que con la nueva moto había mejorado mucho su confianza respecto a los resultados de su anterior visita, durante el gran premio, en el que no se sintió cómodo del todo.

"Comparado con noviembre las sensaciones han mejorado mucho, en la última carrera aquí sufrimos mucho, si bien hay que decir que la pista de Lusail cambia radicalmente entre una carrera y otra y no es fácil mejorar, pero lo estamos consiguiendo paso a paso", explicó Alex Márquez.

"Nos estamos preparando para la carrera, así que el tiempo de vuelta rápida es menos importante, aunque lo hemos intentado mucho a pesar de que perdimos un neumático delantero con la caída de ayer, lo que alteró un poco el programa", lamentó el pequeño de los Márquez.

"Hemos hecho una tanda larga de veinte vueltas y hemos encontrado algunos problemas que tendremos que analizar en las dos próximas semanas, antes del inicio del campeonato", comentó.