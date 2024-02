Márquez, sobre la Ducati: "El ritmo de carrera es más fácil"

El inicio de la nueva temporada del Mundial de Motociclismo está cada vez más cerca. A falta de tres días para el último test de pretemporada en Qatar, y menos de un mes para el primer gran premio del año, MotoGP ya va calentando motores a través de sus redes sociales. La cuenta oficial del campeonato publicó el pasado jueves 15 de febrero un vídeo en el que se observaba a Marc Márquez compartiendo una charla amistosa con Pecco Bagnaia.

El encuentro tuvo lugar durante los test de pretemporada en Sepang, mientras ambos pilotos estaban esperando para atender a los periodistas tras la jornada de entrenamientos. En la conversación, los dos pilotos de Ducati comentaban la adaptación del de Cervera a la Desmosedici GP23, tras haber estado once temporadas a lomos de una Honda. Además, compartían opiniones sobre las diferencias entre la Ducati y la Honda RC213V.

"Es dura, ¿eh?...", empezaba preguntando Bagnaia, a lo que el piloto catalán le respondía: "¡Es diferente!". "Te he visto, la estabas pilotando como la Honda", comentaba el de Turín. "Sí, tengo que entenderla. Ahí tenía un neumático de 22 vueltas", respondía el catalán. Acto seguido, Márquez le reconocía a su nuevo compañero de marca que aún tiene que entender cómo hacer el 'time attack', ya que, mientras que con la Honda se debe "entrar en las curvas y acelerar muy pronto, con la Ducati es diferente".

A esto, Bagnaia le contestaba diciendo que el problema viene porque "la Ducati no gira", a lo que Márquez le replicaba "Pero el ritmo de carrera es más fácil". "Sí, porque al final la moto es más firme, más estable, quizás es un poco más pesada", seguía el italiano. Sin embargo, Márquez no estaba de acuerdo con esto último "Yo no la noto más pesada", declaraba el catalán. La conversación terminaba con la comparación entre la Ducati Desmosedici GP23 y la Honda RC213V: "Cuando vi la Honda, parecía más rápida en los cambios de dirección", apuntaba Pecco, a lo que Marc le rebatía: "Sí, pero no era así después de poner la última versión aerodinámica".

El rendimiento de Márquez con la Ducati sigue siendo una incógnita, ya que, si bien el piloto de Cervera declara ante los medios que le tocará sufrir y que no es lo suficientemente rápido como para luchar por el Mundial, los resultados contradicen al catalán. Y es que durante la pretemporada se ha podido observar a un Márquez que ha ido de menos a más, cada vez más cerca de sus rivales.

Los tiempos de Sepang han demostrado que el ocho veces campeón del mundo no está lejos de los candidatos al título, pues ha terminado muy cerca del top 5 final. Aun así, el piloto español tendrá una nueva oportunidad la próxima semana para seguir poniendo a prueba su nueva Ducati durante las dos jornadas de test en Qatar, previas a la celebración del primer gran premio de la temporada.