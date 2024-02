Marc Márquez: "Siento la misma ilusión que cuando tenía 20 años"

Con 31 años recién cumplidos, Marc Márquez está a punto de encarar su duodécima temporada en MotoGP Su nuevo equipo para este 2024, el Gresini Racing, en el que compartirá box con su hermano Álex, parece haberle devuelto al piloto catalán la sonrisa que tanto le ha caracterizado durante su carrera.

La alegría, los numerosos éxitos y también las numerosas lesiones han marcado la carrera de un Marc Márquez que, a sus 31 años, siente las mismas ganas por montarse a la moto que el primer día: "Siento la misma ilusión y motivación, y sobre todo ese punto de querer hacer cosas como cuando tenía 20 años", ha reconocido Marc ante los micrófonos de DAZN. "Esto también es bonito, tener esa inocencia en algunos puntos", ha añadido.

Márquez se define actualmente a sí mismo como un piloto 'con más experiencia’. "He podido vivir todas las caras que puede vivir un deportista. He podido vivir la alegría, los éxitos, presión, el divertirse; y también la cara dura del deporte, que son las lesiones, que no te salgan las cosas y tomar decisiones muy difíciles, que te dan experiencia", ha declarado el ocho veces campeón del mundo.

Tras unos últimos años muy duros para Márquez, en los que ha sufrido numerosas lesiones y en los que apenas ha podido luchar por victorias y títulos, el piloto catalán empieza una nueva etapa de la mano del equipo dirigido por Nadia Padovani. Con una Ducati en sus manos, se espera mucho del piloto de Cervera para esta temporada, aunque por el momento, él prefiere ser cauto. "Yo soy muy realista. Sé de dónde vengo, sé que he pasado cuatro años muy difíciles y todo necesita una progresión si quieres volver a intentar estar al nivel de los de arriba. Luego ya ganar son palabras mayores, pero intentar estar cerca del nivel de los de arriba, para llegar ahí, necesitas una base y trabajar con tranquilidad", afirma.

Sobre los días de test en Losail (Qatar), el hermano mayor de los Márquez ha expuesto que el objetivo es seguir adaptándose a la moto e ir progresando: "Es verdad que tenemos un día menos (que en Sepang), pero a ver si podemos empezar con una base un poquito mejor. Tardaré, no sé si mucho o poco, espero que menos que en Sepang, en encontrar una buena sensación para trabajar desde ahí".

Sin embargo, pese a la gran expectación que hay sobre él, Márquez reconoce que intenta mantenerse al margen de todos los comentarios. "Intento evitar al máximo posible todo lo que se diga. Normalmente, cuando leo una que no me gusta... Ahora es verdad, o intuyo o me han dicho también, porque al final te llegan cosas, de que son cosas buenas, expectativas altas, y esto, pues no conviene", ha señalado Márquez.