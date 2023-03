Marc Márquez: "Lo más importante es que Miguel está bien"

El piloto del Repsol Honda se disculpó con el de Aprilia en pista, en el box y también públicamente, aunque reconoce merecer "la sanción de la Long Lap" "Se me bloqueó muy fuerte la rueda delantera en la curva 4", apunta Marc sobre el motivo por el cual no fue capaz de controlar su montura antes de colisionar

El español Marc Márquez, que no pudo concluir el Gran Premio Tissot de Portugal de MotoGP al sufrir una caída en la que embistió al portugués Miguel Oliveira, destacó que para él "lo más importante es que Miguel está bien".

"Hoy otro piloto se ha caído por un error mío, y me ha sabido muy mal, le he pedido disculpas personalmente y se las vuelvo a pedir aquí, pido disculpas a todo su equipo y también a los aficionados portugueses porque era su carrera de casa, pero evidentemente no era mi intención cometer ese error y que acabara la carrera de esta manera", lamentó Marc Márquez.

"Todo ha venido provocado por un bloqueo muy fuerte de la rueda delantera en esa curva cuatro, no era ni mi intención adelantar a Martín, porque estaba lejos, pero después de ese bloqueo, cuando he soltado el freno de la moto, la dirección estaba hacia adentro, porque estaba cerrada y no he podido evitar a Oliveira", continuó explicando el ocho veces campeón del mundo.

"Es un error grave y por ello he sido penalizado con una doble 'long lap' para el Gran Premio de Argentina, que asumo y respeto, y estoy de acuerdo completamente, pero tenemos que aprender de ello y seguir", señaló. "Sí que es cierto que nuestra moto no requiere frenar muy tarde y siento haber elegido el neumático delantero duro, porque aún no estaba listo del todo ya que el aire hoy era un poco más fresquito; Martín también estaba sufriendo con ese neumático delantero un poco, pero se ha producido el bloqueo por una razón o por otra y ese bloqueo ha creado la caída de otro piloto", incidió el piloto de Repsol sobre su accidente.

"Saliendo de las curvas 1 y 2 estaba lejos y no podía pensar en adelantar, porque no había ni la opción, pero ha pasado", recalca Márquez. "Error mecánico no creo que haya habido, sí que he tenido un fuerte contacto en la curva cuatro, en la que me ha tocado Martín por dentro, pero no he notado ninguna irregularidad en la moto. Los mecánicos cuando lo han mirado sí que han visto que había un fuerte contacto y que el carenado estaba agrietado, también el guardabarros delantero; he hecho sólo una o dos vueltas después de ese contacto, y sí que se cerraba un poco de delante pero no creo que haya sido ese el problema", aclaró Márquez.

"Sí que es cierto que la única manera de hacer el tiempo con esta moto es frenando tarde, como pasaba ayer, y si pierdes en la recta pues tienes que recuperar en algún sitio, y he ido recuperando en las frenadas. Ayer recuperaba y todo iba bien. Ningún susto en la carrera y hoy estaba haciendo lo mismo en la carrera larga, iba con calma pero ha pasado", recuerda nuevamente sobre el percance. "No de la frustración, sino de la preocupación, al principio por Miguel, ni me he dado cuenta de que tenía una fractura, ni que tenía la rodilla abierta. No me he dado cuenta de nada hasta cuando he llegado al box y me he sacado el mono de cuero. De la preocupación por Miguel no sabía ni que me había lesionado", reconoce Marc Márquez.

"Ha sido un fin de semana al descarte, en el que nos hemos lesionado varios pilotos, pero no se puede achacar al formato nuevo; es cierto que con este formato se asumen muchos riesgos y por ejemplo hoy mi caída ha sido en la carrera normal. Al hacer una carrera ayer y otra carrera el domingo pues el riesgo es mayor, lógicamente, pero también el hacer un test hace dos semanas aquí hace que todo esté muy igualado y por eso se ha ido tan, tan al límite y se ha rodado mucho más rápido que cualquier otro año aquí", insiste el piloto de Repsol.

"La sensación del fin de semana, en general, es agridulce, porque en el momento más importante no hemos rematado y ha sido un fin de semana de sorpresa, porque no esperábamos estar en este nivel, pero lógicamente cuando lo estás coges más riesgos de los que te gustaría, y es algo normal si quieres luchar por los puestos de delante", comenta Márquez.

"La velocidad está, tenemos que intentar ver cómo mejorar para el futuro y para mí el resumen del fin de semana es aprender de los errores", aseguró el piloto del Repsol Honda.