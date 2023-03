Marc Márquez tras la 'pole': "No sé cómo lo he hecho"

El piloto español ha explicado que ha necesitado el rebufo de Enea Bastianini para lograr la 'pole' También ha recalcado que esta no es su posición real y que en la carrera al 'sprint' se verá

Un magistral Marc Márquez voló tras la estela del italiano Enea Bastianini para conseguir su primera 'pole position' de la temporada. Un rebufo que, según ha el propio piloto español, ha necesitado para poder hacer la 'pole' y que está seguro que esta tarde en la carrera al 'sprint' se verá que el P1 no es su "posición real".

"No se acaba el día aquí, por la tarde hay lo importante. No sé cómo lo he hecho. Necesito el rebufo de alguien para poder hacerlo. Sé que no es la forma más bonita de hacerlo pero cuando alguien tiene esa habilidad hay que aprovecharla. He hecho una primera vuelta solo, para intentar buscar el límite de la moto y luego ya cuando vas detrás de alguien cierras los ojos y sigues" ha explicado Marc Márquez.

"Por la tarde sé que esta no es nuestra posición real pero será muy importante porque hay dos carreras y algo tendremos ganado aquí", comenta el ilerdense.

Márquez liderará la parrilla al 'sprint' de esta tarde, a las 16.00 horas (DAZN), y también, también, la del domingo (15.00 horas).