Marc Márquez: "He salido a dar guerra. Si no atacaba me pasaban"

El piloto del Repsol Honda, P6 tras la sanción de Aleix Espargaró, se mostró satisfecho al conseguir un "fin de semana sólido para asegurar buenos resultados" Según el #93, la elección de neumáticos fue la correcta, aunque comenta que se vio obligado a atacar si no quería perder demasiadas posiciones de buen comienzo

El español Marc Márquez, que acabó sexto el Gran Premio de Tailandia por la sanción a su compatriota Aleix Espargaró, dijo que salió "a dar guerra, porque si no atacaba me pasaban".

"Ha sido una carrera intensa, en la que he salido guerrero porque sabía que con el neumático duro detrás no sabía qué era lo que iba a pasar. El asunto estaba en que si no atacaba me pasaban... cuando salía de la curva uno o de la tres me pasaba alguna moto, fuera quien fuera el de detrás, y me vi obligado a atacar para defender, porque ya dicen que la mejor defensa es un buen ataque", explicó Márquez.

Márquez destacó que "Binder está marcando la diferencia dentro de KTM. Cuando ves las mismas motos delante es que la moto va bien, pero cuando ves sólo que es un piloto, es cuando ese piloto está haciendo la diferencia, porque Jack Miller también es un grandísimo piloto y no le están saliendo las cosas tan bien".

"Hoy no hemos salido a inventar, cuando escoges una opción de neumático como el resto, que es más conservadora, y ya se ha visto esta temporada que cuando utilizamos el compuesto duro trasero, nos afecta un poquito más el rendimiento. Sí, es más constante, pero somos menos rápidos, y hoy hemos ido a asegurar, porque necesitaba para mi mentalidad un fin de semana estable como el que he conseguido", reconoció.

"Os lo dije y no os engaño, después de Mandalika necesitaba volver a coger confianza. En Phillip Island tuve dos caídas, con un circuito raro, una carrera rara el sábado, y aquí, este fin de semana, he ido de menos a más, sin mirar resultados y sacando el 100% cada situación sin volverse loco", explicó Marc Márquez.

Su hermano Alex se cayó cuando era tercero, a lo que señaló que "él ha sido el que ha arriesgado con el neumático blando trasero y era una de las dudas que he tenido yo hasta el final, si poner el blando trasero o no, pero al final he decidido poner el duro, como el resto de pilotos, porque ya me la jugué en Australia y no salió bien y aquí tocaba asegurar un poco".

"Cuando le he visto al principio de la carrera me he dicho 'ha escogido bien', porque era el que más avanzaba y menos patinaba y al que más cómodo se veía. Tendrá que ver luego qué es lo que ha pasado, porque a veces pasa cuando no estás acostumbrado o no sueles estar en los puestos de delante... que asumes más riesgos y pasan estas cosas, pero lo importante es que aprenda de ello", insistió.

En clave de pelea por el título, Marc Márquez insistió en que sigue apostando por Martín: "Es el más rápido y eso que hoy ha ganado no siendo el más rápido, no era el más rápido del fin de semana y ha conseguido la 'pole position' y ganar las dos carreras, así que sigo apostando por él".