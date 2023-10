Jorge Martín "Cuando me ha intentado pasar 'Pecco', me he puesto a tirar como un loco"

El madrileño dominó, prácticamente, de principio a fin, con Binder y 'Pecco' apretando en el último tercio de carrera para forzar un error de su rival Con el triunfo, el piloto de Pramac se apunta el doblete en Tailandia y se queda a tan solo trece puntos de la cabeza del campeonato, liderada aún por Bagnaia

El español Jorge Martín, vencedor del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, tanto al esprint como en carrera larga, destacó que supo hacer "una carrera inteligente" y que supo "gestionar bien el desgaste de los neumáticos".

"Hoy no era mejor que ellos. Llevábamos el mismo neumático y estabamos con las mismas armas los tres, así que tenía que decidirlo todo en los detalles", comentó Martín comparando la carrera de hoy con la esprint de ayer.

"No me sentía tan fuerte para ganar, pero me ha ayudado mucho la gestión de los neumáticos al principio. Lo que me quedaba, lo he utilizado en la última vuelta para darlo todo y sacar esos metros que me han acabado dando el triunfo", explicó el piloto de Pramac Ducati.

Martín, sancionado con un aviso por tener la presión de sus neumáticos por debajo del límite permitido, comentó que vio cómo se acercaba "Pecco" y que "cuando estaba cerca empecé a tirar y Brad empezó a pelearse conmigo. Al final, pensé que se iría, pero vi que había desgastado mucho el neumático y le pude volver a pasar".

"En frenada me encontraba cómodo, no estaba frenando al límite, pero, cuando me ha intentado pasar Pecco por fuera, he empezado a tirar como un loco en la última vuelta para poder sacar dos o tres décimas", dijo.

"Creo que esa diferencia me ha servido para la última frenada", afirmó Martín, quien reconoció que necesita unos días de descanso después de toda la presión que ha soportado durante este fin de semana en Tailandia y, en general, en las tres carreras seguidas que se han disputado.