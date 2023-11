Marc Márquez cuenta los días para probar la Ducati

"Entiendo que haya mucha expectativa por el test de Valencia. Porque es un cambio de marca y porque, en el pasado, se generó esa expectativa con otros pilotos", dice el 93 en Sepang "Tendré que adaptarme, ir poco a poco, porque llevo muchos años subido a un mismo tipo de moto. Adaptarme al equipo. El primero que tiene preguntas soy yo", afirma Marc

"Entiendo que haya mucha expectativa por el test de Valencia. Porque es un cambio de marca y porque, en el pasado, se generó esa expectativa con otros pilotos. Mi trabajo es intentar evadirme de esa expectativa", ha comentado hoy, en el circuito de Sepang (Malasia), Marc Márquez, que el año que viene correrá en el equipo del desaparecido Fausto Gresini a los mandos de una Ducati ‘Desmosedici’, la misma que pilota este año su hermano Àlex, que volverá a compartir boxe con el ocho veces campeón del mundo.

"En el test de Valencia (28 de noviembre), tendré que adaptarme, ir poco a poco, porque llevo muchos años subido a un mismo tipo de moto. Adaptarme al equipo. El primero que tiene preguntas soy yo", añadió el piloto de Cervera (Lleida).

"Cuando me suba a la Ducati, sobre la moto no habrá excusas posibles. Hay distintos tipos de pilotos que consiguen ir rápido con ella. Digo rápido, porque constantes solo hay dos: Jorge Martín y Pecco Bagnaia. La constancia es lo que marca las posibilidades de pelear por el campeonato", prosiguió Márquez, que aseguró que, antes de probar la moto, no piensa decir ni media palabra sobre su papel en el Mundial del próximo año.