Jorge Martín considera que está en su mejor momento

Con siete grandes premios por delante y solo 13 puntos de desventaja respecto al líder del campeonato Pecco Bagnaia, las expectativas de Jorge Martin en el Mundial se han disparado. El piloto de Pramac Ducati afronta este fin de semana en Japón convencido de que puede reforzar sus aspiraciones al título. "Tengo que disfrutar el momento, me siento en el mejor momento de mi carrera deportiva, tenemos buenos resultados, vamos a intentar ganar carreras, liderar entrenamientos y si disfrutamos el momento, el resto ya viene solo", asegura.

Martín ha detallado en rueda de prensa en Motegi el episodio que sufrió tras ser segundo en la carrera de la India, el pasado domingo, cuando terminó la carrera deshidratado: "Poder acabar se me hizo un infierno y a 8 vueltas del final noté que algo no estaba bien, estaba teniendo temblores, pero pude acabar, porque tenía ese pequeño margen con Fabio, aunque me lo recuperó cuando tuve que cerrar el mono y luego tuve que apretar para estar más tranquilo y ese esfuerzo me llevó al límite.

"No llevaba 'camelback' (bolsa con líquido), pero no es por eso, me deshidraté y en ese momento se complica todo. Intentaba cerrar los ojos en la recta para descansar y coger energía, pero en la última vuelta, con un segundo y medio, me desconcentré y me fui fuera y tuve que arriesgar en ese adelantamiento para recuperar los 4 puntos, que nunca se sabe", ha continuó al respecto Martín, que contó con la ayuda del doctor Ángel Charte: "Hizo un gran trabajo para mantenerme en pie, que no me desmayase y pudiese subir al podio".

"Ya en la salida noté que estaba sudando demasiado y no es normal en mí sudar antes de empezar una carrera, pero tampoco le di importancia en ese momento, pero fue a falta de 8 o 9 vueltas cuando noté que a nivel mental me estaba costando mucho y a nivel físico estaba débil, que yo creo que se me acumuló un poco todos los momentos críticos: el no poder escaparme de Pecco, lo del mono, mirar las teles…", ha añadido Martin, que se sintió "bastante débil el lunes", pero el martes ya pudo entrenar, ha descansado, ha dado una vuelta al circuito y se siente "preparado para el fin de semana" en Japón.

"Estamos en la lucha por el campeonato más que nunca, pero seguimos con la misma mentalidad de recuperar puntos, disfrutando e intentando ganar carreras", ha insistido el piloto de San Sebastián de los Reyes. De su rival por el título y jefe de filas en el equipo oficial Ducati, Pecco Bagnaia, que se fue el español recuerda que "siempre que vienes de una caída, por mucho que no quieras, siempre te entran dudas y necesitas acabar al menos una carrera para volver a coger esa confianza. Pecco es campeón de MotoGP, no sé cómo puede afectarle, pero creo que como piloto necesitas tener esa confianza de volver a acabar y aquí sufrió el año pasado, pero creo que será muy rápido este año", ha cerrado.