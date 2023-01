Joan Mir ya luce los colores de Honda

El equipo ha publicado un vídeo con las primeras imágenes del piloto balear El campeón del mundo de 2020, buscará repetir título con la marca nipona

La nueva temporada de MotoGP tiene aún unos meses por delante hasta su inicio pero con el nuevo año los equipos han puesto en marcha los engranajes. Entre ellos, el Repsol Honda, que este lunes ha publicado un vídeo donde se puede ver a su flamante fichaje, Joan Mir, vistiendo los colores de su nuevo equipo.

El balear, que el curso pasado se quedó sin manillar tras la salida de Suzuki del campeonato, fue uno de los últimos fichajes en hacerse oficial, aunque era un secreto a voces en el paddock. Por contra, ha sido uno de los primeros nuevos cambios en presentarse de forma oficial.

The newest page in our history.@JoanMirOfficial in Repsol Honda Team colours for the first time. pic.twitter.com/g14YjcXca2